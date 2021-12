Valentina Vignali: “Io come Greta Beccaglia”/ “Toccata da sconosciuti e quei cori…”

Valentina Vignali, ospite della puntata odierna di Trends & Celebrities, in onda su RTL 102.5, è stata chiamata ad esprimersi in merito alle molestie subite da Greta Beccaglia al termine della partita Empoli-Fiorentina. La cestista e influencer ha ammesso di essere stata anch’ella vittima di atti di questo tipo, seppure lontano dalle telecamere. In particolare, due sono gli episodi che nella sua vita l’hanno infastidita più di tutti.

Il primo risale a quando lei stessa lavorava come inviata per La 7. “Era il 2013, mi mandavano nei palazzetti per le telecronache delle partite di basket. Mi fecero un coro che lì per lì feci passare per goliardico. Quando ci sono 200 o 300 persone che ti urlano ‘faccela vedere, faccela toccare’, però, non è per nulla bello”, ha ammesso. In altri casi, invece, è stata vittima di molestie fisiche. “Mi è capitato più volte in passato di essere toccata da sconosciuti per strada”. Un fenomeno che, purtroppo, affligge tante donne.

Valentina Vignali: “Io come Greta Beccaglia”. L’appello a denunciare

Il fenomeno delle molestie sulle donne è ampio e diffuso. “A tutte le donne probabilmente almeno una volta nella vita è successo di essere infastidita da uomini che non conoscevano”. Una parola di troppo o una mano fuori posto, fino alle violenze sessuali vere e proprie. I casi sono tantissimi, ma nella maggior parte di essi le vittime non hanno una notorietà tale da poterlo urlare al mondo.

È per questa ragione che Valentina Vignali, così come fatto dalla giornalista Greta Beccaglia, ha voluto porre l’accento sulla questione e intende continuare a farlo. “Mi piacerebbe portare in televisione questi argomenti, ma dando un contributo concreto. Se ne parla sempre per occasioni particolari, quando c’è la Giornata contro la violenza delle donne o quando ci sono episodi eclatanti come quello del tifoso, ma queste cose succedono tutti i giorni”, ha concluso nel corso del suo intervento a Trends & Celebrities, in onda su RTL 102.5.

