Valentina Vignali: “Quanti pregiudizi sugli influencer!”/ “Il mio fidanzato Lorenzo…”

Valentina Vignali è intervenuta nella giornata odierna in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Cecilia Malannino. L’influencer, che nella vita è anche una giocatrice di pallacanestro, ha innanzitutto rivelato di avere evitato di contrarre il Coronavirus nonostante sia stata più volte a rischio: “Ho schivato il Covid in una maniera allucinante, in mezzo ai positivi. Capodanno è stato un pochino triste, passato solamente in 6. L’amore? Procede bene, sono fidanzata con Lorenzo, che non compare molto sui social media”.

L’esatto opposto della sua dolce metà, la quale ha invece creato un’immagine quasi iconica di sé su Instagram, dove vanta 2,4 milioni di follower: “Negli ultimi anni l’attività sui social si è espansa parecchio, inizialmente non veniva data molto credibilità agli influencer, poi le aziende hanno capito che questo è il futuro della pubblicità“. I social, poi, sono anche “socialmente utili”: “Quando il mio cane Muffin si è perso, i follower sono stati fondamentali per consentirci di ritrovarlo. Alcuni ragazzi hanno preso macchine e treni e sono venuti a darci una mano nelle ricerche, che sono durate giorno e notte”.

VALENTINA VIGNALI: “RAPPER E BASKET, LE MIE PASSIONI”

Nel prosieguo del suo intervento a “Trends&Celebrities” in collegamento audiovisivo, Valentina Vignali ha parlato anche del suo debutto da rapper: “La prima traccia è uscita due anni fa, ma devo dire che le persone inizialmente faticano a vederti impegnato in altri contesti. Ci sono pregiudizi sulle persone che fanno un determinato tipo di lavoro come gli influencer“.

Infine, per quanto concerne l’universo sportivo, com’è cambiato con l’emergenza sanitaria il modo di fare sport, anche in ambito cestistico? “Purtroppo è un continuo rinvio di partite, questa settimana ce ne hanno spostate due, di cui una per la seconda volta. Le società sono messe in secondo piano e ne stanno risentendo tutti”.

