Valeria Bruni Tedeschi, ex compagna Louis Garrel/ La figlia adottata Celine Oumy

Valeria Bruni Tedeschi, ex compagna di Louis Garrel

Louis Garrel sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 19 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Garrel è regista, attore e produttore del film “L’innocente”, da oggi al cinema. L’attore francese, classe 1983, è stato per molti anni il compagno di Valeria Bruni Tedeschi, sorella di Carla Bruni. Insieme dal 2007 a 212, hanno adottato una bambina di origine senegalese, di nome Celine Oumy Bruni Garrel. Nel 2022 i due ex compagni si sono ritrovati a lavorare insieme sul set: Louis Garrel ha interpretato Patrice Chéreau nel film “Forever Young – Les Amandiers” diretto da Valeria Bruni Tedeschi.

Giorgia Bellini, chi è/ La bulimia e il tentato suicidio: "Volevo essere considerata"

Il film è autobiografico, in quanto la regista è stata studentessa di Chéreau. “Louis questo film ha voluto farlo, e abbiamo lavorato molto bene”, ha detto Valeria Bruni Tedeschi a Vanity Fair. E ha aggiunto: “Per me anche l’amicizia è possibile dopo l’amore. Magari non subito, bisogna lavorarci un po’, ma la speranza che il rapporto si trasformi c’è. Dopotutto l’amore non è che una lunga amicizia: alla fine è quello che resta”.

Laetita Casta, moglie Louis Garrel/ "Prima avevo paura di sposarmi". Il figlio Azel

Valeria Bruni Tedeschi, il nuovo fidanzato: Sofiane Bennacer

Oggi Valeria Bruni Tedeschi è legata a Sofiane Bennacer, che nel film “Forever Young – Les Amandiers” interpreta il protagonista, Etienne. Classe 1997, Sofiane Bennacer è oggetto di due incriminazioni per stupro da due ex fidanzate e una terza per violenza contro il coniuge. L’attore si è sempre dichiarato innocente. “Sono rimasta artisticamente impressionata da Sofiane Bennacer sin dal primo secondo del casting del mio film e ho fortemente voluto che ne fosse l’attore principale nonostante le voci che circolavano, di cui ero a conoscenza. I miei produttori hanno espresso timori e riserve, ma gli ho comunicato che queste voci non dovevano mettere in discussione questa scelta e che era impensabile per me fare il film senza di lui. Mi hanno dato fiducia”, ha detto Valerà Bruni Tedeschi come riporta Marie Claire. Il loro legame è iniziato molto dopo la fine delle riprese del film “ed è basato innanzitutto su un’amicizia profonda”.

LEGGI ANCHE:

Alberto, fratello Dario Baldan Bembo/ "Mi faceva ascoltare jazz". Morto nel 2017

© RIPRODUZIONE RISERVATA