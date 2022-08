Valeria Cardone, dopo Uomini e Donne la verità sulla rottura con Matteo Ranieri/ “Non parlo male di lui”

Matteo Ranieri e Valeria Cardone: pochi mesi insieme

A inizio luglio Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno annunciato la fine della loro storia d’amore iniziata nello studio di Uomini e Donne. “Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tanto meno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede”, aveva annunciato l’ex tronista su Instagram. Molto simile la dichiarazione di Valeria: “Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme, purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo”. Matteo, ex scelta di Sophie Codegoni, aveva lasciato lo studio con Valeria a fine marzo.

Valeria Cardone torna a parlare della rottura con Matteo Ranieri

Nelle ultime ore Valeria Cardone è tornata a parlare della fine della sua relazione con Matteo Ranieri, tramite alcune storie su Instagram: “Non mi piace rispondere e dare spiegazioni. E sono stanca di Deianira e a chi dice che devo spiegare i motivi del perché ci siamo lasciati”, ha detto ex corteggiatrice di Uomini e Donne chiamando in causa l’influencer Deianira Marzano. Riconoscendo il fatto di essersi esposta in un programma televisivo, Valeria ci tiene comunque a non rivelare i dettagli della sua storia: “I motivi della rottura restano nostri, per fortuna esiste ancora la privacy. Non sono vendicativa e rancorosa, non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Se vi aspettate che parli male di Matteo, con cui ho condiviso cose importanti, questo non succederà mai. Anche da parte sua non accadrà”. Infine ha precisato che quando si sono lasciati hanno dato subito la notizia.

