Valeria Cardone, Uomini e Donne/ “Matteo Ranieri? Ho paura di affezionarmi”

Valeria Cardone corteggiatrice di Matteo Ranieri

Valeria Cardone è arrivata da poco al trono classico di Uomini e Donne come corteggiatrice di Matteo Ranieri, scelta ed ex fidanzato di Sophie Codegoni (oggi felicemente innamorata di Alessandro Basciano). Valeria ha alle spalle una storia d’amore finta male e la ferita no si è ancora rimarginata del tutto: “La mia paura più grande è quella di affezionarmi di nuovo a un ragazzo, provare certe emozioni, innamorarmi e poi rimanere ancora una volta da sola”. Ma la corteggiatrice è decisa a conquistate il tronista, che l’ha colpita per il suo modo di essere. Se dovesse essere lei la scelta di Matteo, Valeria non teme la distanza essendo lei campana e lui ligure: “Cambiare città non mi farebbe paura mentre avrei paura di avere la mia famiglia lontana. Per fare un passo così grande dovrei essere tanto tanto innamorata, quindi vedremo… sarebbe la prima volta che faccio qualcosa del genere”.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 marzo: Matteo e il ritorno di Federica

Valeria Cardone su Federica Aversano: “Poco coerente”

Alla corte di Matteo Ranieri c’è anche Federica Aversano, che da qualche mese porta avanti la conoscenza con il tronista tra alti bassi che hanno portato la corteggiatrice ad andarsene dal programma e poi a tornare. Sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, Valeria Cardone ha anche commentato il rapporto tra Federica e Matteo, avanzando qualche dubbio sulle scelte della rivale: “Penso sia una bravissima ragazza, e all’inizio del suo percorso mi è sembrata molto sincera. Poi, dopo che è andata via ed è tornata, non mi è sembrata troppo coerente con i discorsi che aveva fatto in precedenza”. In realtà nelle ultime puntate di Uomini e Donne, il tronista non è apparso così convinto di portare avanti la conoscenza con Federica: cambierà idea?

LEGGI ANCHE:

Maria De Filippi: "Ida Platano è una donna impegnativa"/ Dopo Uomini e Donne...Ida Platano, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ "Sei una donna di bassa leva…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA