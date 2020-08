Valeria e Ciavy, passione in piscina dopo Temptation/ Il web: “Era tutta una farsa!”

Solo pochi giorni fa, Valeria Liberati, con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, annunciava il ritorno di fiamma con Ciavy. “In questo periodo ho avuto modo di rivedere in lui quello che era un tempo, e non mi sento di vivere il resto della mia vita con un grande rimpianto cioè quello di non averci riprovato.” le parole della ragazza, che ha così ufficializzato ciò che molti sospettavano da giorni. Ora ad immortalarli insieme è il settimanale NuovoTv, nel numero in edicola da oggi 18 agosto. Il magazine di Signoretti ha infatti beccato la coppia di Temptation Island insieme in piscina, tra baci appassionati e sguardi complici. “A bordo piscina rinasce l’amore tra Ciavy e Valeria. Eppure lei a Temptation island aveva baciato un altro.” ricorda infatti Signoretti su Instagram.

Valeria e Ciavy insieme dopo Temptation Island: sul web accuse e sospetti

È proprio alla luce di quanto dichiarato da Valeria Liberati e Ciavy a Temptation Island e del modo brusco con cui si sono detti addio al falò che molti oggi, di fronte alle immagini dei due insieme, sospettano sia stata tutta una farsa. “La rottura a Temptation era una farsa?” titola, infatti, il settimanale. Sono tanti, d’altronde, i telespettatori che hanno duramente criticato Valeria dopo l’annuncio fatto. E ancora tanti sono quelli che sospettano che i due si siano messi d’accordo per fare scena nello show e tornare insieme una volta fuori. “Uscita da Temptation Island abbiamo avuto modo di parlarci più volte e di dichiarare l’uno all’altro quanto il nostro percorso sia servito a entrambi.” ha spiegato Valeria nel suo post, eppure, ancora oggi, le sue parole continuano a non convincere.





