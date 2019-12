VALERIA ESPOSITO, EX MOGLIE DI VINCENZO SALEMME/ Dopo l’amore incontrò Albina Fabi

Vincenzo Salemme, ospite oggi della puntata di Domenica in, ha mantenuto sempre un certo riserbo sulla sua vita privata, anche se l’anno scorso a Novella 2000 aveva parlato del suo nuovo amore, Albina Fabi. L’attore napoletano è stato legato per molto tempo a Valeria Esposito, donna che ha anche sposato. I due si sono conosciuti circa 40 anni fa, nel corso della Festa dell’Unità di Napoli, evento cui Salemme partecipava anche perché iscritto al Partito comunista italiano. A quanto pare lui si trovava lì per lavoro, mentre Valeria Esposito faceva parte dell’organizzazione. Tra i due ci sono undici anni di differenza e dal loro matrimonio non è mai nato un figlio, che pure Salemme aveva detto in alcune occasioni che avrebbe desiderato. Il matrimonio tra Vincenzo e Valeria è durato comunque molti anni, anche se ormai le loro strade si sono separate. Quanto meno dal punto di vista sentimentale, visto che da quello professionale sembrano ancora legate.

VALERIA ESPOSITO, I RAPPORTI BUONI CON L’EX

Ancora oggi, infatti, il sito ufficiale di Vincenzo Salemme tra i contatti indica anche il nome di Valeria Esposito, soprattutto per quel che riguarda la compagnia di produzione Chi è di scena, di cui, come scriveva Novella 2000 l’anno scorso, la donna è da sempre manager e coordinatrice. Tanto che a Panorama Salemme aveva raccontato, ormai tre anni fa, che era Valeria Esposito a occuparsi di tutte le cose pratiche come il conto in banca e la dichiarazioni dei redditi. “Fino a qualche tempo fa al mattino mi dava anche i soldi per la giornata, una sorta di paghetta. Adesso mi sono evoluto, mi ha fornito di una carta di credito prepagata”, aveva aggiunto l’attore. Chissà se oggi è la nuova compagna, Albina Fabi, costumista conosciuta dietro le quinte di Tale e quale show, a gestire queste cose pratiche. In ogni caso i rapporti tra i due ex coniugi Salemme sembrerebbero essere buoni.

