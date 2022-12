Valeria Fabrizi dal tumore alla morte del marito Tata Giacobetti/ “Un male che..”

Valeria Fabrizi e la lotta contro il cancro: “Un’intruso”

Valeria Fabrizi, attrice che nella fiction Che Dio ci aiuti veste i panni di Suor Costanza, è stata colpita da un tumore contro il quale lotta da tempo. In occasione di un’intervista a Verissimo, l’attrice 86enne ha raccontato il suo percorso con questo male, a causa del quale l’è stato tolto un rene.

Valeria Fabrizi ha dichiarato: “Un intruso che mi è stato indifferente. ho lavorato anche con i tubicini e altro, ma sono riuscita a finire il lavoro e oggi ne sono orgogliosa.” L’attrice svela come ha scoperto di avere il cancro: “Avevo avuto un semplice dolore, così mi hanno fatto degli esami. Oggi ho solo un rene”. Poi aggiunge: “Ora lo tengo a bada“. L’interprete veneta ha tardato l’operazione per continuare a lavorare alle riprese di Che Dio ci aiuti e non compromettere l’andamento della fiction. A Domenica In, sul cancro aveva dichiarato: “All’inizio pensavo fosse solo una colica renale, poi le analisi avevano rivelato un tumore al rene che andava rimosso al più presto”.

Valeria Fabrizi e l’amore per il compianto marito Tata Giacobetti

Tata Giacobetti è nato nel 1922, ed era un cantante che ha dedicato la sua vita alla musica. Ha formato un quartetto musicale chiamato Quartetto Cetra, e ha lavorato sia in radio che in televisione. Il cantante e Valeria Fabrizi si sono innamorati da giovanissimi e si sono sposati nel 1964, dando alla luce la figlia Giorgia.

Purtroppo, alla sola età di 66 anni, Tata Giacobetti è morto a causa di un infarto miocardico nel 1988. La moglie Valeria Fabrizi ha sofferto molto la perdita di suo marito; a Verissimo ha raccontato: “Prima che mio marito morisse avevamo organizzato la festa per i 25 anni di matrimonio, è stata molto dura”. L’attrice ha ricordato l’incontro con Tata durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle: “Lui mi ha conquistato così. Una notte di tempesta abbiamo dormito insieme in due letti separati, quando mi sono svegliata lui era lì che mi guardava e mi ha detto ‘Ti ho guardata tutta la notte, non ho dormito mai’. Io li ho capito tante cose”.

