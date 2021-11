Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Ballando con le Stelle/ Annunciano esibizione top

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo sono una delle coppie più sorprendenti di Ballando con le Stelle, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Puntata dopo puntata la coppia sta continuando a stupire ed emozionare sia il pubblico che la giuria rimasti piacevolmente colpita dalla ultima esibizione che ha permesso alla coppia di vincere la puntata. L’attrice di Che Dio ci Aiuti ha emozionato il pubblico con una performance di ballo che andava ben oltre.

Sulle note di “Perdere l’amore”, la Fabrizi ha raccontato il suo dolore per l’assenza dell’amato marito Tata Giacobetti scomparso moltissimi anni fa a causa di un arresto cardiaco. Nonostante siano passati molti anni la Fabrizi non dimentica il suo compagno e non perde occasione per sottolineare quanto le manchi. “Quando sento la musica e le sue parole, le vivo” ha detto la Fabrizi rivolgendo un messaggio-ricordo all’amato marito Tata. Non solo, durante l’ultima puntata l’attrice si è lasciata andare in un monologo bellissimo parlando del padre e di amore.

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo vogliono stupire ancora

Se la settimana scorsa Valeria Fabrizi e Giordano Filippo avevano incantato con una performance ricca di sentimento, l’aspirante ballerina era sta altrettanto ficcante nella clip introduttiva, quando ha raccontato le difficoltà vissute durante l’infanzia, nella quale ha dovuto fare i conti con l’assenza del padre, descritto come una persona molto manesca. Tutto ciò aveva commosso giuria e pubblico, che questa sera, sabato 13 novembre, potrebbe essere nuovamente stupito. E’ questa l’intenzione di Valeria Fabrizi, che vuole confermarsi assoluta protagonista.

Sul suo profilo social ufficiale, a poche ora dall’inizio di una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2021, l’attrice ha pubblicato un filmato in cui si mostra letteralmente scatenata e si lascia andare al ritmo, sprigionando un’energia pazzesca ed un fascino d’altri tempi. La sequenza ha raccolto consensi e complimenti da parte dei fan, che la spronano a puntare alla vittoria di quest’edizione. “E chi la ferma più? Ormai deve vincere”, scrive una sua accanita fan. Un sostegno importante e sempre più numeroso, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo vogliono puntare in alto.



