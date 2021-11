Valeria Fabrizi, infortunio al ginocchio/ Milly Carlucci: “Abbiamo un problema”

Valeria Fabrizi deve fare i conti con un infortunio al ginocchio prima di scendere in pista a Ballando con le Stelle 2021. Forse un affaticamento o comunque un acciacco che la concorrente si sta trascinando da parecchio tempo. Milly Carlucci ci tiene a precisare le condizioni non ottimali del ginocchio dell’energica attrice di Che Dio Ci Aiuti. Valeria Fabrizi deve affrontare in sfida Memo Remigi e non vuole sconti, anzi pretende il massimo da se stessa. “No no ma io ballo”, ribadisce con convinzione Valeria Fabrizi, quando la giuria chiede lumi.

Valeria Fabrizi, l’infortunio al ginocchio non la frena

Milly Carlucci la invita a non stancarsi troppo prima dell’esibizione: “Facciamo riposare il ginocchiello stanco”, suggerisce la conduttrice che non nasconde le perplessità al pubblico. “Qui abbiamo un problema di ginocchio arrugginito”, insiste la presentatrice. Ma Valeria Fabrizi non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua serata e garantisce che non ci saranno problemi, nonostante l’infortunio e gli acciacchi fisici con cui deve fare i conti. “Ho fatto pure le punturine, io stasera ballo”, ribadisce.

