Valeria Fabrizi piange pensando alla malattia della madre/ “Mi ha lasciato in 3 mesi”

Valeria Fabrizi condivide col pubblico di Ballando con le Stelle 2021 un ricordo molto toccante, legato alla malattia della madre e alla nostalgia perenne che nutre nei suoi confronti. “Mia mamma mi ha lasciato in tre mesi per un brutto male e mi chiedeva scusa per il disturbo perché la portavo dai dottori. Le mamme non dovrebbero mai morire, dovrebbero sparire e poi apparire quando hai bisogno di rivederle, anche solo per un attimo”. Valeria Fabrizi si commuove e in pista da ballo sprigiona tutti i suoi sentimenti contrastanti, regalando una parte importante di sé.

Valeria Fabrizi e il ricordo della madre scomparsa, Selvaggia Lucarelli si emoziona: “Poetica”

“E’ stato tutto molto poetico ed emozionante, parole abusate e che per te vale la pena scomodare. A me piace davvero tanto Valeria, non possiamo rinunciare a lei”, il parere di Selvaggia Lucarelli. “Anche a me manca molto la mia mamma”, interviene toccato Guillermo Mariotto. Valeria Fabrizi conquista una standing ovation straordinaria. Il suo racconto è un brivido per tutti i giudici, ma anche per il pubblico in studio che la acclama.

