Valeria Fabrizi piange per Tata Giacobetti su Rai1/ “Quando l’ho incontrato non mi era simpatico, poi…”

Valeria Fabrizi e il primo incontro con Tata Giacobetti: il racconto a Oggi è un altro giorno

Valeria Fabrizi e sua figlia Giorgia Giacobetti tornano ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorni per ricordare i successi di Tata Giacobetti.

Non mancano lacrime da parte delle due donne nel ricordarlo. In particolare la Fabrizi ricorda com’è iniziata la loro storia d’amore.

“Quando l’ho incontrato non mi era simpatico. – ha esordito Valeria Fabrizi su Rai1 – È stato Tognazzi a presentarmelo: lui era molto composto e, al contrario di tutti gli altri, non mi corteggiava. All’inizio per questo mi piaceva, però lui ha iniziato a parlare di tutti i suoi viaggi, di Evita Peron e mi sono sentita trascurata. Poi l’anno successivo, durante un viaggio, è nato l’amore…”

Valeria Fabrizi legge la prima lettera di Tata Giacobetti e si commuove su Rai1

Il racconto di Valeria Fabrizi continua: “Dopo abbiamo iniziato a conoscerci, ho iniziato a valutarlo un po’ di più, fino a quando lui mi ha chiesto di uscire a cena insieme e io accettai. Fu una bellissima cena, poi mi mandò delle rose, una lettera e mi chiese se volevo fidanzarmi con lui”. Quella bellissima lettera d’amore Valeria Fabrizi l’ha conservata e ce l’ha ancora oggi. Ha deciso di leggerne uno stralcio estremamente romantico proprio in diretta a Oggi è un altro giorno: “Cara Valeria, […] sei dentro di me, nei pensieri, nel cuore, nella mente, ci sei sempre anche quando non ci sei”. Non trattiene le lacrime la celebre attrice al leggere queste bellissime parole.

