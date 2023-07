Valeria Fabrizi sui social con l’occhio bendato/ “E’ stato un simpatico sportello della cucina”

Valeria Fabrizi, piccolo incidente domestico: l’attrice sbatte l’occhio a uno sportello

Valeria Fabrizi è stata protagonista di un piccolo incidente domestico, che l’ha portata a dover bendare un occhio. L’attrice di suor Costanza, si è mostrata sui social con uno scatto piuttosto eloquente mostrandosi sdraiata a letto ma comunque sorridente: “Non è blefaro, non è cataratta ma un simpatico sportello della cucina“.

Nonostante non sia nulla di grave, i fan si sono dimostrati molto premurosi preoccupandosi dello stato di salute della loro beniamina: “Ma signora Valeria, stia attenta per favore, ci teniamo troppo a lei”; “Suor Costanza cosa combina?!”; “Buona guarigione cara Valeria, capitano anche ai più attenti questi piccoli incidenti domestici. Le auguro di rimettersi in forma presto”. Questi e tanti altri commenti simili si sono susseguiti sotto al post dell’attrice che dovrà tenere la benda per alcuni giorni.

L’amata suor Costanza, ospite a Storie Italiane insieme alla figlia Giorgia Giacobetti, ha parlato della sua malattia: “Mi fa paura la malattia ho avuto amore, ma è come se non mi fosse accaduto nulla. Ogni tanto ci penso, perché la malattia molte volte abbrevia la vita e io vorrei essere non eterna ma vivere a lungo”:

Parlando della figlia l’attrice ha aggiunto: “Mi è stata di grande aiuto, perché io ho perso un bimbo quando aveva tre mesi, mi sono dedicata ancora di più a lei e ho rinunciato alla carriera e al mio lavoro per fare la mamma. Quando si è mamme non si può quantificare l’amore si può avere verso un figlio, poi sono stata anche fortunata perché Giorgia era molto buona e tranquilla come bimba e sono andata avanti così. Molte volte le sofferenze ti fortificano, ti danno il coraggio di reagire”.

