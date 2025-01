Valeria Graci, chi è la comica e attrice: la confessione sul figlio Pierluigi

Da ormai oltre un decennio la comica Valeria Graci continua a tenersi ben salda sulle scene, tra tv e spettacolo. Una carriera fortunata alla quale corrisponde una vita, come tutte, ricca di alti e bassi, in passato l’artista è stata sposata con Simon Russo, dal quale ha avuto il figlio Pierluigi che nel corso di una recente intervista concessa a La fisica dell’amore ha definito l’unico vero uomo della sua vita. Due anni fa proprio riguardo al figlio, Valeria Graci ha scoperto una DSA, un disturbo dell’apprendimento, e a tal proposito si è espressa in questo modo, ripercorrendo l’accaduto nel dettaglio:

“Lo abbiamo scoperto io e il medico a cui ci siamo rivolti, perché a scuola non se n’è accorto nessuno, né alle elementari né in prima media, i professori possono davvero fare la differenza per i ragazzi” ha ammesso Valeria Graci sottolineando l’importanza dei docenti negli istituti.

Gli amori passati di Valeria Graci: “Non me ne faccio un cruccio”

Dopo la fine del matrimonio con Simon Russo, nella vita della comica nessuno sembra essere riuscito a far breccia con decisione nel suo cuore. Per questo l’attrice ha raccontato a La fisica dell’amore il suo punto di vista sulle relazioni, ora che è single dichiarata da ormai diverso tempo: “È capitato o capita almeno una volta nella vita di incontrare la persona giusta al momento giusto, ma anche la persona sbagliata al momento giusto. Non perché qualcuno sia sbagliato, semplicemente perché magari non siamo totalmente compatibili” ha rivelato Valeria Graci riguardo al figlio Pierluigi.

Riguardo alle relazioni che non vanno, Valeria Graci ha consigliato di sapersi fermare al momento giusto, appena si nota quel qualcosa che non sembra portare nella direzione giusta una storia d’amore che dovrebbe essere lineare, ma che in realtà si rivela spinosa.