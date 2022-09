Valeria Graci è fidanzata?/ Lei: “si, non dico di più per riservatezza”

Valeria Graci ha un nuovo amore

Valeria Graci è fidanzata? La comica e attrice ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con l’ex marito. Una bella notizia per la simpaticissima conduttrice che, dalle pagine del settimanale Oggi ha confermato di aver un nuovo compagno. “Il prossimo anno ne compio 40, e mi piacerebbe farli col botto. Da quando mi sono separata vivo a Roma con mio figlio in zona Monteverde, in una casa che ho arredato di sana pianta in una mattina, facendo un giro all’Ikea. Sono state le nozze con me stessa. L’unico inconveniente è che stiamo sopra la ferrovia e ogni otto minuti passa un treno. Mio figlio Pierluigi è entusiasta, io un po’ meno” ha confidato l’attrice.

L’incontro con il compagno è arrivato in un momento particolare della sua vita, visto che la Graci aveva da poco concluso una storia d’amore controversa e turbolenta. “La mia storia precedente è finita ormai da due anni, col mio ex stiamo impostando un rapporto sereno, anche se ho imparato che queste cose non sono mai semplici. E proprio quando non ci speravo più, ecco che mi sono innamorata. A quanto pare corrisposta” ha dichiarato.

Valeria Graci ha un compagno?

Che dire…dopo tanto dolore anche per Valeria Graci è tornato il momento di tornare a sorridere. La comica ed attrice, infatti, ha ritrovato l’amore con un misterioso uomo di cui non è dato sapere di più. L’attrice, infatti, non ha fornito ulteriori dettagli sull’uomo a cui è legata da diverso tempo e di cui non si conosce nulla, nemmeno il nome! Non è dato sapere chi sia, ma a fornire qualche dettaglio in più sull’identità dell’uomo è stata proprio l’attrice che ha rivelato: “non lavora assolutamente nel mondo dello spettacolo. Ma non dico di più per riservatezza. E anche perché ora mi voglio giocare mediaticamente tutta la storia stile Pamela Prati-Mark Caltagirone: dirò che è un costruttore che vive in Libia, eccetera…”.

Infine la Graci ha sottolineato: “giuro, è una cosa recentissima. E lo dico a voi per la prima volta. Pensi che la Milo si era offerta di trovarmi il fidanzato, ma a quanto pare per fortuna sono arrivata prima io, altrimenti non so che cosa sarebbe potuto capitare”.











