Valeria Graci: “Ho due protesi nelle orecchie”/ “Ho scoperto di avere l’otosclerosi”

Valeria Graci è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 6 ottobre 2022. L’attrice ha ricordato le difficoltà vissute con la separazione, ma “quando mi sono aperta e ho raccontato la mia esperienza, ci sono state molte donne sui social che mi hanno ringraziato. Non riuscivo a capire perché lo facessero: loro si stupivano del fatto che una come me, che fa ridere la gente, potesse vivere un’esperienza tanto simile ad altre donne. In realtà sono una donna come le altre, faccio solo un lavoro diverso. Io ho fatto molta analisi e sto dando a mio figlio Pierluigi di undici anni e mezzo la possibilità di effettuare un percorso di psicanalisi”.

Valeria Graci "Spogliarmi? Nessun imbarazzo ma..."/ La confessione

Con suo figlio Pierluigi, Valeria Graci condivide “una canzone di Gianna Nannini, che è alla base del nostro rapporto. Sono una mamma molto severa e al tempo stesso molto leggera su alcune tematiche. Io sono stata molto fortunata, in quanto i miei genitori si sono rivelati fondamentali in questo momento della mia vita. Si sono separati 40 anni fa, ma si sono ritrovati per darmi forza e aiutarmi e hanno addirittura vissuto sotto lo stesso tetto”.

Perchè Valeria Graci e Katia Follesa non lavorano più insieme?/ Nessuna lite...

VALERIA GRACI: “SOFFRO DI OTOSCLEROSI BILATERALE”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Valeria Graci ha detto di avere ereditato da suo nonno una malattia dell’udito, denominata otosclerosi bilaterale: “Ho scoperto a un certo punto che l’udito diminuiva sempre più e ho dovuto fare due interventi a distanza di sei mesi l’uno dall’altro. Oggi ho due protesi nelle orecchie grandi quanto un chicco di riso, che mi permettono di sentirci. Oggi sono donna che ha due ‘balloon’ grossi e che non ha più paura…”.

Poi, spazio a una sorpresa: in studio è arrivata la sua amica Manila Nazzaro, la quale ha svelato che “per me Valeria è come una sorella. Ci siamo incrociate per la prima volta nel concorso di Miss Italia, nel momento più difficile delle nostre vite. Poi un lavoro in radio ci ha fatto conoscere. Il suo pregio? L’autoironia, in assoluto. L’ha salvata anche negli istanti più drammatici”.

Valeria Graci e Katia Follesa, perché hanno litigato?/ "Ci siamo allontanate e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA