Manila Nazzaro “GF Vip? Violenza vs Bellavia nasce da social”/ “Stop gogna mediatica”

Manila Nazzaro è intervenuta in qualità di ospite nel corso della trasmissione di Rai Due “Bella Ma’”, condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di martedì 4 ottobre 2022. L’ex Miss Italia ha esordito dicendo di avere imparato sulla sua pelle il dono della condivisione: “Ho capito che condividere poteva fare bene a me e anche a tante altre persone. Ho iniziato questo percorso attraverso il linguaggio dei reality show, che mi hanno aiutato a buttare giù tantissime maschere. Io vengo da una tv antica, in cui la donna doveva essere sempre perfetta. Ancora oggi la nostra categoria deve lavorare tantissimo, affinché si vada oltre l’immagine”.

A proposito del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro ha sottolineato di avere vissuto un’esperienza incredibile: “Sembra di stare in un’ampolla, a volte si fa difficoltà a capire qual è il bene e qual è il male. Lì ti rendi conto che non tutti hanno la capacità di rimanere ‘centrati’ e di ricordarsi che la vita vera è fuori. Personalmente ho avuto la fortuna di avere il mio compagno e i miei figli fuori dalla Casa e mi sono ricordata di non essere soltanto un personaggio. Tuttavia, quello che io ho visto al GF, non è così lontano da quello che vedo sui social. Io sto dalla parte di Marco Bellavia, non posso credere che nessuno si sia accorto che stesse male. Dobbiamo però iniziare a usare un linguaggio differente anche nei confronti di chi sta nella Casa: la gogna mediatica non si deve mai fare”.

MANILA NAZZARO: “VERONICA MAYA MI AIUTÒ TANTO IN UN MOMENTO DIFFICILE”

Nel prosieguo di “Bella Ma’”, Manila Nazzaro ha affermato di non avere mai ricevuto proposte indecenti: “Quelle cose accadono quando si frequentano persone che è risaputo che abbiano certe modalità. Io quando le ho incontrate ho tentato di allontanarmi da loro e ho pagato il prezzo di questa mia decisione”. Peraltro, a seguito di una malattia autoimmune alla tiroide e di un intervento che le ha danneggiato le corde vocali, l’ex Miss Italia perse completamente la voce e gli addetti ai lavori la esclusero dai progetti televisivi: “Mi aiutò Veronica Maya – ha spiegato Manila Nazzaro –. Lei è una donna eccezionale, un’amica. Mi invitò nella sua trasmissione e chiese al pubblico di fare silenzio affinché la mia voce si potesse sentire. La solidarietà femminile esiste, anche in questo ambiente”.

A “Mezzogiorno in Famiglia”, invece, Manila Nazzaro provò invidia nei confronti di Adriana Volpe, che prese il suo posto nella trasmissione: “Ma adesso siamo grandissime amiche, lei è splendida. In quei casi deve subentrare l’intelligenza di due donne che parlano e si chiariscono”.











