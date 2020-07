Valeria Libera e Ciavy chi sono? Temptation Island/ Video, si sono lasciati la prima puntata?

Valeria e Ciavy hanno scelto di partecipare a Temptation Island 2020 e i rumors sul loro futuro non mancano di certo. In questi giorni infatti si è diffusa la voce che la loro coppia sarebbe già saltata e che i due avrebbero scelto di lasciare il programma prima del tempo. Non è detta l’ultima parola però: non possiamo dare per scontato che le loro strade si siano divise, nè che abbiano scelto di abbandonare lo show di comune accordo. L’unica certezza è che la loro storia d’amore è iniziata quattro anni fa, anche se si conoscono da dieci anni. Non convivono e abitano in due posti diversi: lei a Roma con i genitori e lui a Ladispoli con mamma e papà. “All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati”, ha detto lei durante la clip di presentazione, “A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia”. Valeria però non è sicura che Ciavy abbia lo stesso desiderio di dare una svolta al loro legame.

Valeria e Ciavy, Temptation Island: un’insolita scelta

Sappiamo ormai tanto di Valeria e Ciavy di Temptation Island 2020, ovvero Valeria Liberati e il pr Andrea Maliokapis. Per presentarsi al pubblico, i due hanno scelto infatti di condividere alcuni dettagli sulla loro relazione e sui dubbi che riguardano l’esperienza nel programma. “Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!”, ha detto Ciavy, lasciando intendere di subire il fascino femminile. Ha ammesso anche di aver temporeggiato di fronte alla richiesta della fidanzata di andare a convivere insieme e qualche volta si è inventato perfino una scusa. Lo show lo aiuterà a capire se l’amore che nutre nei confronti di Valeria è sincero oppure no, soprattutto di fronte alle tentazioni delle single che incontrerà nel villaggio degli uomini. Valeria invece vorrebbe tanto ritornare indietro nel tempo e ritornare ad essere i due innamorati che erano agli inizi. Durante le riprese, lei si è commossa e ha mostrato i suoi veri sentimenti, al solo pensiero di doversi staccare dal fidanzato per tre settimane. Questo dettaglio tuttavia non la rende in automatico il punto debole della loro coppia.

Video, i dubbi della ragazza





© RIPRODUZIONE RISERVATA