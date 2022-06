Valeria Marini bocciata a Tale e Quale Show?/ “Corteggiata da Milly Carlucci”

Valeria Marini: scartata per Tale e Quale Show?

Valeria Marini è la protagonista della rubrica di Alberto Dandolo sull’ultimo numero di Oggi. Il giornalista ha parlato del futuro in televisione di Valeria Marini, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo le indiscrezioni raccolte da Dandolo pare che la Marini sia stata scartata da Carlo Conti, per partecipare al suo show del venerdì sera di Rai 1: “Ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, ma non sarebbe stata scelta per far parte del cast…”. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Anche se la showgirl non ha superato il provino per lo show di Carlo Conti, secondo Dandolo la Marini potrebbe partecipare a un altro celebre programma di Rai 1.

Valeria Marini: Milly Carlucci la vuole su Rai 1

Alberto Dandolo è venuto a conoscenza che Milly Carlucci sembra voglia fortemente Valeria Marini nella prossima edizione di Ballando con le stelle: “Ora a corteggiarla con insistenza è Milly Carlucci, desiderosa di avere Valeriona tra i futuri concorrenti di Ballando con le stelle…”, si legge sempre su Oggi. E ha aggiunto: “Le trattative sono già ad un ottimo punto…”. Ricordiamo che nel 2015 la Marini ha partecipato come concorrente alla terza edizione del talent show “Notti sul ghiaccio”, in onda su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci. La showgirl, che ha da poco pubblicato la sua hit dell’estate “Baci Stellari Besame”, è una vera e propria veterana dei reality show: ha partecipato all’Isola dei famosi, al Grande Fratello VIP (per tre volte), a Temptation Island VIP e Supervivientes, versione spagnola dell’Isola dei famosi.

