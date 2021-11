Valeria Marini e Francesca Cipriani ‘nemiche’, perché?/ Ex marito e mancato saluto

Francesca Cipriani e Valeria Marini, nuovo atto. L’ennesimo confronto tra le due ‘nemiche’ va in onda su Canale 5 nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Valeria Marini è la nuova concorrente del reality e Alfonso Signorini non si lascia sfuggire l’occasione di avere un faccia a faccia con la sua ‘acerrima’ nemica in prima serata. Uno scontro non del tutto nuovo, valutando che le due hanno avuto modo di confrontarsi molte volte nei salotti di Canale 5 e sono poi state insieme anche all’Isola dei Famosi. “È un amore!” esclama Valeria nel rivedere Francesca, che è frezzata, ma questo ‘amore’ viene interrotto da un filmato di Signorini che riassume tutte le motivazioni dei loro scontri. Partendo dal fatto che la Cipriani ha avuto una storia con l’ex marito della Marini, Giovanni Cottone, fino all’incontro delle due ad un evento e al mancato saluto della showgirl stellare alla Cipriani. Da lì è partita una serie di accuse di Francesca a Valeria e vari confronti televisivi tra le due donne.

