Valeria Marini, il flirt con Lorenzo Jovanotti, poi il matrimonio ‘inferno’ con Giovanni Cottone

Valeria Marini, durante la sua ospitata a Storie di donne al bivio di Monica Setta, ha ripercorso alcune tappe importanti della sua vita e gli amori che l’hanno più segnata. Uno dei più giovani è quello con Lorenzo Jovanotti: “Lui è un amore stellare, quindi eterno. Mi piace tantissimo, l’ho visto nascere musicalmente e ho visto quanta passione ci metteva. – ha raccontato la showgirl su Rai 2 – Eravamo due ragazzi sconosciuti, ci siamo conosciuti in un club in cui lui faceva il deejay e io la ragazza immagine. Lui per me è unico, ci piacevamo tantissimo… era un rapporto molto puro.”

Meno bello invece il ricordo del matrimonio, poi annullato, con Giovanni Cottone: “Il mio matrimonio è stato un errore clamoroso. – ha subito tuonato la showgirl – È stata una prova generale di qualcosa… da quel giorno la mia vita da paradiso è diventata un inferno. È finito prima di cominciare, neppure la prima notte siamo stati insieme. Dal giorno dopo mi sono trovata in questo inferno, poi è stato annullato alla sacra rota in quattro mesi. Il giorno del matrimonio è stato anche l’ultimo giorno che ho visto mio papà Mario, che poi se n’è andato.”

L’altro grande amore di Valeria Marini è stato Vittorio Cecchi Gori. “È stato un amore combattuto, – ha ammesso subito – perché tutti mi dicevano di scappare perché lui si trovava in una situazione di grande difficoltà. Io ho avuto la forza di stargli accanto in quel momento, e ancora oggi.” Perché, allora, è finita? “La nostra storia è stata macinata dalle tante cose che sono successe, veramente sono accadute cose incredibili. Questo ci ha allontanati.” ha spiegato Marini.

Non è mancato un cenno alla maternità mancata, grande dolore per Valeria Marini che oggi, comunque, continua a credere nell’amore: “Io ci credo molto, perché secondo me fa miracoli. Il principe azzurro esiste e arriva se non ti accontenti.” E oggi Valeria continua ad attendere questo grande amore.