Valeria Marini è ormai diventata una vera e propria icona nel panorama attuale. Con la sua esuberanza, ironia e voglia di mettersi in gioco, ha conquistato la simpatia dei fan e dei tanti spettatori che la vorrebbero rivedere con costanza in tv. Ma nel passato della showgirl ci sono anche tanti momenti tumultuosi. Dietro il suo sorriso contagioso e i suoi baci stellare, la soubrette ha vissuto attimi di profondo sconforto. Come quando ancora adolescente decise di abortire, dopo un rapporto tumultuoso con un certo Giovannino.

Chi sono gli ex di Valeria Marini?/ Da Vittorio Cecchi Gori a Giovanni Cottone: "Sposarmi? Un inferno per..."

“Lui aveva quasi trent’anni ed io ero quattordicenne. Mi ero innamorata di lui, poi ho scoperto di essere incinta e mamma mi ha aiutato”, racconta in un’intervista molto intima al Corriere della Sera. “Questa persona non era tanto equilibrata, era estremamente possessiva ed io solo una bambina”, dice ancora Valeria nazionale.

Valeria Marini, chi è?/ Consiglio d'amore a Flavia Vento: "Vuoi conoscere Tom Cruise? Ecco cosa devi fare..."

Valeria Marini, l’aborto choc superato grazie all’aiuto di mamma: “Mi ha dato una seconda vita”

Quando Valeria Marini ha abolito naturalmente è andata incontro a delle difficoltà non da poco. D’altronde parliamo di una decisione estremamente importante, presa assieme all’amata mamma Gianna. Oggi però la soubrette prenderebbe una decisione diversa: “Se avessi avuto diciotto anni forse avrei tenuto il figlio. Ma io non sono una che vive di rimpianti”, spiega Valeria Marini.

L’attrice e showgirl dice di guardare avanti, forse non vuole ripensare a tutto il dolore emotivo provato. “Mia mamma mi ha dato una seconda vita, allontanandomi da un amore che non mi stava dando felicità né me l’avrebbe data”, riconosce ancora la Marini, che ha avuto la forza di chiudere una relazione potenzialmente tossica. Negli anni successivi, Valeria ha avuto diverse relazioni importanti con uomini molto diversi tra loro. Oggi parrebbe single, dopo tante delusioni di cuore.

Chi è Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini?/ "Sono mesi che non ci parliamo": la truffa del finto broker e...