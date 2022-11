Valeria Marini, malattia foro maculare/ “Ho rischiato di perdere l’occhio sinistro”

Valeria Marini: la malattia all’occhio

La showgirl Valeria Marini sarà ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 9 novembre, di Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1. Lo scorso anno la showgirl, oggi concorrente di Tale e Quale Show 2022, è stata operata d’urgenza per una grave malattia all’occhio, un foro maculare. “Avevo un foro maculare abbastanza grave, ho rischiato di perdere l’occhio sinistro e ho avuto molto paura, primo perché sono molto apprensiva e poi perché ho fatto diversi controlli e ho fatto bene perché il chirurgo mi ha operato d’urgenza al sant’Eugenio. L’intervento è durato due ore, era una situazione anomala, ma per fortuna sembra essere andato tutto bene”, ha raccontato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L’operazione si è svolta il 28 ottobre 2021.

Valeria Marini: “Dopo Supervivientes non vedevo bene”

Valeria Marini si è accorto che qualcosa non andava dopo la sua esperienza a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi: “Uscita da Supervivientes il medico aveva riscontrato una piccola cosa all’occhio e mi aveva detto di farmi vedere dall’oculista quando sarei tornata in Italia e il mio dottore mi ha detto che era una cosa grave e dovevo operarmi. Anche lì all’inizio ho cercato di fuggire il problema ma giorno dopo giorno vedevo peggio e mi sono fatta coraggio e mi sono operata”, ha confessato Valeria Marini su Canale 5. Per alcuni mesi la showgirl ha tenuto una benda sull’occhio: “Tenere l’occhio coperto mi fa stare meglio perché devo esercitare la vista. Ora ho una lente di vetro e devo fare degli esercizi. Tornare alla normalità dipenderà da me, dagli esercizi dalla riabilitazione”.

