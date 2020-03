Valeria Marini malore al Grande Fratello Vip/ È coronavirus? Il tampone è negativo…

L’emergenza coronavirus sta inevitabilmente preoccupando anche i concorrenti del Grande Fratello VIP. In queste ultime ore, con il malore di Valeria Marini, le preoccupazioni sono aumentate, complice l’ingresso recente da parte della showgirl nella casa. Alcuni coinquilini, forse, hanno temuto che la Marini avesse potuto contrarre il virus nei dintorni di Milano, visto che la Lombardia è stata messa in ginocchio da questa grave crisi sanitaria. Gli abitanti della casa hanno cominciato a manifestare una certa preoccupazione dopo le ultime decisioni di Mediaset, che ha deciso di stoppare momentaneamente la trasmissione per destinare il budget ai programmi di informazione. Anche Fabio Testi è apparso piuttosto preoccupato, soprattutto dopo i sintomi accusati da Valeria Marini, alle prese con tosse, stanchezza e affaticamento. Una situazione che con il passare delle ore è tornata sotto controllo, anche grazie alle rassicurazioni della stessa concorrente, che ha tranquillizzato i compagni sulle sue condizioni di salute. Valeria Marini ha infatti spiegato di essersi sottoposta al tampone prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP e di essere risultata negativa. Pertanto Valeria e gli altri potranno proseguire il programma in un clima tutto sommato sereno, se si escludono ovviamente le preoccupazioni legate a quanto sta accadendo all’esterno della casa.

