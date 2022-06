Valeria Pasciuti, mamma Sophie Codegoni, al GF Vip?/ La “risposta” di Signorini

La mamma di Sophie Codegoni verso il Grande Fratello Vip?

Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, si è fatta conoscere durante la permanenza della figlia nella casa del Grande Fratello Vip 6. La signora Pasciuti ha fatto più volte visita alla figlia durante i lunghi mesi trascorsi a Cinecittà. Secondo quanto riportato da Biccy, la mamma di Sophie vorrebbe fare il grande salto partecipando in prima persona al reality show di Canale 5: “Pare che la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, abbia espresso il desiderio di sostenere il provino per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ma a quanto pare il conduttore sarebbe già in modalità: A me non interessa”, si legge sul sito di gossip che ha utilizzato un meme di Alessia Marcuzzi per descrivere il poco interesse di Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip 7 durerà sei mesi

Le porte della Casa del Grande Fratello Vip si riapriranno lunedì 19 settembre 2022, come rivelato da TvBlog. Secondo Amedeo Venza, la settima edizione dovrebbe durare circa sei mesi: “È previsto per il 19 settembre il debutto della nuova edizione del GF Vip! Anche questa edizione potrebbe durare più di sei mesi e si alterneranno oltre 30 concorrenti tra quelli ufficiali e quelli che entreranno in corsa al programma avviato. Sarà un cast variegato dove (si spera) sarà dato spazio a volti freschi e giovani rigorosamente single per far sì che si possano formare nuove e amatissime coppie”. Al momento stanno circolando i primi nomi dei possibili vip, ma ancora nessuna conferma. Il nome di Valeria Pasciuti, però, non è ancora emerso. Nelle scorse settimana è stato fatto il nome di Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Jeda, Max Felicitas, Asia Gianese, Gigliola Cinquetti, Patrizia Groppelli ed Evelina Sgarbi.

