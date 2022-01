Valeria Pasciuti, mamma Sophie Codegoni/ Incontro con Basciano: “Dirà cosa ne pensa”

Sophie Codegoni sta vivendo nella Casa del Grande Fratello Vip l’inizio di un nuovo amore. Dopo la fugace passione con Gianmaria Antinolfi, Sophie è stata subito attratta da Alessandro Basciano che ha ricambiato le sue attenzioni. La loro amicizia si è fatta sempre più speciale fino all’inizio di un vero e proprio flirt che oggi, però, a poche settimane dall’inizio, vive già forti alti e bassi.

È proprio per commentare quanto sta accadendo nella Casa con Basciano e per dare qualche prezioso consiglio a sua figlia che questa sera Valeria Pasciuti, la mamma della Codegoni, farà il suo ritorno al Grande Fratello Vip. Sophie vivrà dunque una bellissima emozione, potendo rivedere sua madre e, soprattutto, ascoltare cosa ha da dirle su questo flirt che sta vivendo in TV.

Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie incontra Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip?

Cosa ne pensa Valeria Pasciuti di Alessandro Basciano, il nuovo flirt di sua figlia Sophie Codegoni? Alfonso Signorini ci ha anticipato che questa sera, nel corso della 35esima puntata del Grande Fratello Vip, la mamma di Sophie avrà molto da dire e, probabilmente, avrà anche un faccia a faccia proprio con Alessandro. Scopriremo, dunque, se la donna vede di buon occhio questa relazione o se sospetta che tutte le liti alle quali i telespettatori stanno assistendo siano il preludio di un rapporto che non funzionerà. Proprio l’ultima lite tra Alessandro e Sophie sarà uno dei momenti su cui il conduttore si soffermerà nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

