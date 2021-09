Valeria Pasciuti, mamma Sophie Codegoni/ “Vorrei proteggerti ma anche bacchettarti”

Chi è Valeria Pasciuti mamma di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha una fan che la segue ogni giorno con grande attenzione e che l’ha già difesa in più di un’occasione: sua mamma Valeria Pasciuti. Nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram un lungo e toccante messaggio per sua figlia, che potrebbe anticipare il suo ingresso nella Casa per una sorpresa. “Piccola mia, la tua strada è piena di luce e il tuo percorso e il tuo splendido carattere stanno già facendo brillare la tua buona stella. – ha scritto la Pasciuti su Instagram – La vita scorre e la mia anima è sempre al tuo fianco, dentro quella casa. Vorrei proteggerti, vorrei abbracciati, qualche volta anche bacchettarti. Guardare, soffrire, stare a debita distanza: la vita è tua, ora cammini con le tue forze.”

Valeria Pasciuti e la dedica alla figlia Sophie Codegoni

Valeria Pasciuti potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della quinta puntata ma prima ha dedicato a sua figlia un lungo messaggio, esprimendole il suo orgoglio. “Posso solo gioire per le cose belle che ti accadono e soffrire con te quando le cose non vanno bene. Posso urlare ma tu non senti… È proprio questo che dobbiamo imparare noi mamme: il distacco da quel cordone ombelicale è proprio difficile però. E l’unica via per crescere è avere un destino distinto inequivocabile. Voglio rispettare la tua vita e non invaderla.” ha quindi concluso.

