Valeria Perilli, chi è la moglie di Giucas Casella/ “Il nostro amore ha superato le barriere del tempo…”

Valeria Perilli, chi è la moglie di Giucas Casella

Valeria Perilli è la donna che, da anni, condivide la propria vita con Giucas Casella. E’ un amore grande e importante quello che unisce Valeria Perilli e Giucas Casella che, insieme, hanno affrontato momenti difficili, ma anche condiviso i momenti più belli come la laurea di James, il figlio di Giucas e la nascita del piccolo Giacomo, il nipotino dell’illusionista. Valeria Perilli e Giucas Casella, in realtà, non si sono mai sposati anche se la proposta di matrimonio è arrivata più volte, l’ultima durante la partecipazione di Giucas al Grande Fratello Vip come concorrente.

“Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?”, le parole di Giucas a cui Valeria ha risposto con ironia sottolineando di aver perso il conto delle proposte di matrimonio ricevute.

Il primo incontro tra Valeria Perilli e Giucas Casella

Un amore che dura da anni, ma quando si sono incontrati per la prima volta Valeria Perilli e Giucas Casella dando il via ad una relazione stabile che regala serenità all’illusionista?

“Valeria, quando ho iniziato a lavorare in televisione, la prima Domenica In di Baudo, l’ho incontrata che presentava insieme a lui. Appena l’ho vista è successo qualcosa, poi pian piano l’ho incontrata, ci parlavo… Se sono pronto a sposarla? Lo faccio. Non so ancora quando ma entro la fine dell’anno lo faremo. James ha un bel rapporto con Valeria”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo qualche tempo fa.

