Valerio Amoruso/ L’attore a Rock Economy di Adriano Celentano apre con un testo di Rifkin e Latouche

Valerio Amoruso è l’attore che apre “Rock Economy“, il concerto – evento di Adriano Celentano trasmesso lunedì 13 aprile 2020 in prima serata su Canale 5. In occasione delle feste di Pasqua, Canale 5 ha pensato bene di riproporre l’ultimo concerto – evento che il Molleggiato ha tenuto nel 2012 all’interno della splendida cornice dell’Arena Di Verona. Uno spettacolo senza precedenti, che ha coinvolto grandi nomi della musica, ma anche dello spettacolo. Tra questi anche l’attore Valerio Amoruso che si è fatto notare in apertura dello show quando, con la giornalista Cristina Bianchini, ha recitato un testo di Rifkin e Latouche dedicato alla bellezza dei paesaggi, ma anche all’accesso per tutti all’acqua potabile e sulla qualità dell’aria che tutti noi respiriamo. Temi di strettissima attualità di cui il Molleggiato ha sempre parlato nei suoi show e su cui ha deciso di puntare proprio in apertura dello show prima di rompere il ghiaccio sulle note di “Svalutation”. Prima della musica però la voce di Amoruso, unita a quella della giornalista, inneggiavano alla decrescita facendosi portavoce liberi di messaggi importanti come “la felicità non può essere quantificata col prodotto nazionale lordo” e “dovremmo volere una società in cui l’economia non è il fine ultimo della vita”.

Chi è Valerio Amoruso, l’attore di Rock Economy

Classe 1986, Valerio Amoruso è nato a Torino ed è un attore teatrale e doppiatore italiano. Giovanissimo si avvicina al mondo della recitazione cominciando a studiare a soli 13 anni presso la Scuola di Teatro “Quelli di Grock”. Successivamente nel 2004 si diploma come attore e quattro anni dopo consegue un altro diploma come performer presso la scuola del Teatro Stabile dell’Umbria. Non solo attore, ma anche doppiatore. Valerio, infatti, presta la sua voce a tantissimi personaggi di soap opera e telefilm, ma anche documentari, cartoni animati e pubblicità. Nel 2012 viene scelto da Adriano Celentano come voce narrante di “Rock Economy”, il concerto – evento che ha segnato il ritorno live del Molleggiato registrato all’Arena di Verona e trasmesso su Canale 5.



