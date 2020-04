Rock Economy, Adriano Celentano/ Arena di Verona: scaletta e diretta. Gianni Morandi sul palco (Replica)

ROCK ECONOMY, TORNA ADRIANO CELENTANO CON IL CONCERTO EVENTO ALL’ARENA DI VERONA IN REPLICA

Lunedì 13 aprile, in prima serata su canale 5, sarà trasmessa la replica di Rock Economy, il concerto evento di Adriano Celentano svoltosi all’Arena di Verona nel 2012 in due serate ottenendo grandissimi ascolti. A causa dell’emergenza coronavirus, le produzioni televisive sono state sospese e non avendo molti nuovi programmi tra le mani vengono rispolverati gli show che sono piaciuti di più al pubblico. Tra questi c’è sicuramente Rock Economy con cui Celentano ha ripercorso la sua grande carriera musicale attraverso i suoi successi. Quella che andrà in onda la serata di Pasquetta, sarà un’edizione nuove. Per l’occasione, infatti, è stata realizzata un’unica serata unendo i momenti più belli ed emozionanti delle originarie due serate all’Arena di Verona.

GLI OSPITI ROCK ECONOMY

Il grande protagonista di Rock Economy è stato sicuramente Adriano Celentano che, con la sua inconfodibile voce ha regalato al pubblico dell’Arena di Verona e ai telespettatori grandi emozioni. Quella stessa emozioni che le persone potranno rivivere questa sera con la replica del concerto che ha avuto anche alcuni ospiti. Sul palco, accanto al Molleggiato durante le due serate, c’è stato Gianni Morandi. Con lui, poi, hanno partecipato anche i giornalisti e scrittori Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella e l’economista Jean Paul Fitoussi. Pur essendo una replica, Rock Economy ha tutti gli ingredienti per incollare davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. La serata, inoltre, potrà essere seguita non solo su canale 5, ma anche in diretta streaming su Mediaset Play sia collegandosi al sito che scaricando l’apposita applicazione risponibile per tutti i dispositivi.

ADRIANO CELENTANO, LA SCALETTA DEL CONCERTO ALL’ARENA DI VERONA

La scaletta di Rock Economy in onda questa sera sarà un mix delle canzoni che Adriano Celentano regalò al pubblico dell’Arena di Verona in due serate. Sicuramente non mancheranno alcuni dei grandi successi del Molleggiato come Azzurro, L’emozione non ha voce, Pregherò, Il ragazzo della Via Gluck, Una carezza in pugno. Ecco le scalette delle due serate:

PRIMA SERATA

Prima parte: Svalutation, Rip it up, Si è spento il sole, La cumbia di chi cambia, L’emozione non ha voce, Io sono un uomo libero, Pregherò, Ragazzo del Sud (registrazione originale)

Seconda parte: L’artigiano, Cammino, Il ragazzo della via Gluck, Scende la pioggia feat. Gianni Morandi, La mezza luna feat. Gianni Morandi, Ti penso e cambia il mondo feat. Gianni Morandi

Terza parte: Ready Teddy, A woman in love feat. Gianni Morandi, Prisencolinensinainciusol. Rock Around the Clock

SECONDA SERATA

Prima parte: Mondo in mi 7ª. Soli, L’arcobaleno, Storia d’amore, Medley: Si è spento il sole/Viola/Ringo, Il ragazzo della via Gluck, Ragazzo del Sud (registrazione originale)

Seconda parte: Yuppi Du, Cammino, Straordinariamente, Pregherò, Un mondo d’amore feat. Gianni Morandi. Caruso cantata da Gianni Morandi, Sei rimasta sola feat. Gianni Morandi, Una carezza in un pugno, Ti penso e cambia il mondo feat. Gianni Morandi

Terza parte: Azzurro, Anna parte, Ready Teddy, Prisencolinensinainciusol



© RIPRODUZIONE RISERVATA