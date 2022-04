Valerio Lundini, chi è la fidanzata?/ “Convivo con una donna da un anno. Figli…”

Valerio Lundini torna in tv, ma lo vedremo anche in teatro e al cinema. Per il comico è un momento d’oro, cominciato da quando il suo programma su Rai 2 “Una pezza di Lundini” con le sue interviste surreali ha avuto un successo incredibile. Ormai è una star della televisione italiana, viene definito l’enfant prodige della comicità italiana. Lui ci scherza su: “Prodige mi sembra una cosa positiva, comicità italiana, visto che lavoro in quell’ambito, me lo prendo. Però enfant è un po’ in ritardo di almeno quindici anni. Ho 35 anni, che è l’età in cui le persone hanno i figli grandi”. Lui invece figli non ne ha: “Per ora no. Magari la settimana prossima”, scherzava ai microfoni di Vanity Fair. A proposito della sua vita privata e sentimentale c’è comunque grande curiosità: è fidanzato? E chi è la fidanzata?

Chi è la fidanzata di Valerio Lundini? “Convivo da un anno…”

Ma proprio in occasione di quell’intervista ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale: Valerio Lundini è fidanzato, ma della sua dolce metà non si sa nulla, neppure il nome. Quando gli è stato chiesto se vive con qualcuno o è single, Valerio Lundini ha spiegato a Vanity Fair che vive “con una donna, da circa un anno”. Invece prima stava con i genitori e il fratello. In ogni caso resta molto legato alla sua famiglia: “E ho sempre adorato il Natale: preferisco il freddo al caldo, il vestiario generale delle persone è meglio adesso che ad agosto, mi piacciono i film che fanno a Natale”. Invece in un’intervista al Foglio si è sbilanciato un po’ di più sulla sua vita privata, confermando di essere innamorato. Ma nel suo caso le informazioni private arrivano col contagocce…

