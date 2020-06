Valerio Pino “Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi non mi vogliono”/ “Scusami Maria!”

Valerio Pino torna a parlare della sua vita professionale convinto di essere una vittima di un complotto che non gli permette di tornare in tv. Questo è quello che ha detto in passato e che torna a dire oggi dichiarando alcuni dietro le quinte che non conosciamo. Dopo l’uscita del suo primo libro” Un amore in camerino”, in vui parla della storia d’amore con il collega dell’epoca Marcus Bellamy in quel di Amici, Valerio Pino è tornato a parlare a Domenica Like, programma campano condotto da Ciro Sannino ed Enza Campana, su canale 17, facendo il nome di tre famose conduttrici Mediaset e rivelando alcune cose di cui non tutti sono a conoscenza a partire dal fatto che “Maria de Filippi è molto arrabbiata con lui per via della storia d’amore nata tra i camerini del suo talent show” ma adesso proprio a lei chiede scusa: “Siccome sei una persona buona e generosa, ora ti chiedo: perdonami. Ho sbagliato, sono umano… non sono perfetto. Ho chiesto scusa perché non è professionale innamorarsi durante il lavoro. Maria, però, impara a perdonare”.

VALERIO PINO SPARA A ZERO SU ALESSIA MARCUZZI E BARBARA D’URSO E SULLA DE FILIPPI..

Le sue parole non sembrano collimare molto con la realtà visto che quello di Valerio Pino non è il primo amore nato nel programma e, molto probabilmente, non sarà nemmeno l’ultimo, ma il ballerino non si ferma qui e sferra il suo attacco a Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi. Secondo Valerio Pino, la napoletana ha rifiutato più volte di invitarlo perché “alla ricerca di visibilità e senza una storia da raccontare” mentre con la Marcuzzi c’è stato qualcosa di più: “Io purtroppo l’ho dovuta querelare perché in diretta al Grande Fratello diversi anni fa fece delle dichiarazioni false sul mio conto. Com’è andata a finire? Sono stato risarcito…. e lei avrebbe promesso fino a quando ci sarò io a condurre l’Isola dei Famosi, lui non sarà naufrago”. Quest’anno cambierà qualcosa?



