Valerio Pino, ex di Amici “Flirt con onorevole del PD”/ “Due anni fa ho avuto…”

Altra bomba sganciata da Valerio Pino, uno degli ex pupilli di Amici e di Maria de Filippi, che se fino a qualche giorno fa diceva la sua sugli sguardi infuocati scambiati con Enrico Papi, adesso torna alla ribalta per promuovere il suo libro e svelare che in passato ha avuto una relazione con un uomo politico, uno di quei partiti che lui segue e per i quali vota secondo quanto rivela lui stesso ospite ne Il Punto, la trasmissione di Antenna Sud di Manila Gorio. In particolare, il ballerino ha rivelato di essere “di sinistra proprio come Alba Parietti, quindi il politico di cui parlo è di sinistra, non è un problema dire il partito”. Già sul fatto che il ballerino abbia tirato in mezzo Alba Parietti ha fatto discutere un po’ ma poi ecco arrivare la bomba anche se Valerio Pino evita di fare nomi.

VALERIO PINO RIVELA DELLA SUA LIASON CON UN ONOREVOLE DEL PD

Inutile dire che la caccia è comunque iniziata visto che Valerio Pino ha voluto collocare temporalmente la sua liason con “un onorevole del Partito Democratico” piazzando quello che è successo due anni fa e lasciando intendere che si tratti quindi di un possibile “volto nuovo” dell’ultima tornata elettorale. Sarà davvero così? Secondo quanto riporta bitchyf.it sembra proprio che Valerio Pino ha rivelato: “Mannaggia! Non facciamo nomi ovviamente. Sì è vero, è una cosa successa due anni fa, è abbastanza passata come cosa”. Inutile dire che mentre andavano in onda queste piccole rivelazioni, Valerio Pino aveva bene in mostra il suo libro erotico gay “L’amore in camerino” che lui stesso ha lanciato qualche settimana fa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA