Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira chi sono?/ Concorrenti Ballando con le stelle 2021

Valerio Rossi Albertini e Sara di Vaira sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 2021. Una nuova entusiasmante avventura per il fisico pronto a mettersi in gioco sulla pista da ballo del popolare dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Proprio la padrona di casa, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, ha sottolineato quanto la danza sia importante per il mondo e la vita. “La danza è una bellezza che può salvare il mondo – ha detto la conduttrice precisando che post pandemia – “rinascere ballerini con le fatiche che ne conseguono, a cominciare dai dolori ai muscoli, è una grande emozione”.

Che dire i presupposti per un edizione col botto ci sono tutti, viste anche le coppie di concorrenti in gara tra cui c’è anche quella formata da Valerio Rossi Albertini-Tiranni e la ballerina professionista Sara di Vaira. Ma chi è il concorrente aspirante ballerino? Conosciamolo meglio.

Chi è Valerio Rossi Albertini, concorrente di Ballando con le Stelle con Sara di Vaira

Classe 1963, Valerio Rossi Albertini, all’anagrafe Valerio Rossi Albertini-Tiranni è nato il 30 Ottobre a Roma. E’ un fisico nucleare, ma anche professore incaricato di chimica e fisica all’Università La Sapienza di Roma. Non solo, Rossi è anche responsabile del laboratorio di spettroscopia di raggi X dell’Area di ricerca di Tor Vergata del Consiglio Nazionale delle Ricerche e personaggio televisivo vista la sua presenza in diversi programmi di successo del piccolo schermo. Dopo aver conseguito una Laurea in Fisica, Albertini ha proseguito gli studi specializzandosi con un dottorato di Ricerca in scienza dei materiali conquistando un importante primato: è il primo dottore di ricerca italiano in questo ambito.

Successivamente Valerio Rossi Albertini diventa ricercatore nel Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Istituto di Struttura della Materia occupandosi della realizzazione di nuovi apparecchi utili per indagare sulla produzione, conversione ed accumulo di energia che si basano sull’uso dei materiali di nuova generazione e sulle nanotecnologie. Ha pubblicato più di 130 libri e opere dedicate alla chimica e scienza e collabora con tantissime riviste internazionali. Come volto tv partecipa attivamente al programma “Unomattina Verde”, ma anche altri programmi di punta della Rai. Infine è anche divulgatore scientifico e rappresentante del CNR in televisione e per gli organi di stampa.

