Valerio Scanu, Natale e Quale Show/ Ancora Pavarotti dopo l’imitazione memorabile?

Valerio Scanu, il grande ritorno a Tale e Quale Show dopo l’indimenticabile vittoria del 2015: le sue migliori performance

C’è anche Valerio Scanu tra i protagonisti di Natale e Quale Show, lo speciale natalizio in collaborazione con Telethon a scopo benefico. Conclusa l’edizione classica, che ha visto trionfare Antonino Spadaccino, Carlo Conti torna con uno spin-off del suo programma, e ritrova appunto Valerio Scanu, che partecipò al talent show di Raiuno nell’ormai lontano 2015. Tra le sue imitazioni che hanno lasciato il segno, ci sono sicuramente quelle di Luciano Pavarotti, ma anche di Francesco Renga, Anna Oxa, Al Bano e Sangiorgi. Il ragazzo si è aggiudicato il titolo di campionissimo, interpretando magnificamente Pavarotti con il brano ‘Nessun Dorma’.

Un successo meritato, figlio di un percorso straordinario che lo ha visto appunto portare sul palco ed interpretare personaggi davvero indimenticabili della musica internazionale ed italiana. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, ma adesso Valerio Scanu torna più motivato che mai. D’altronde l’ex campione di Tale e Quale Show, ha voglia di rimettersi in carreggiata.

Nel corso degli anni ha infatti cambiato lavoro, mettendo a frutto la laurea in Giurisprudenza conseguita con 110 e lode la scorsa estate. “Ho trovato uno studio per fare pratica e mi sono iscritto all’albo lo scorso 13 ottobre. Mi occupo di diritto penale, fallimentare e tributario. Vado in tribunale per le udienze e nei cancellieri, giudici e avvocati noto stupore quando mi vedono: in effetti, data la mia carriera, paio fuori posto”, ha raccontato in una bella intervista rilasciata al magazine Diva e Donna.

Valerio Scanu si è dunque un po’ allontanato dal mondo della musica in questi ultimi anni, ma di certo non è rimasto con le mani in mano. Si è infatti iscritto all’Università Giustino Fortunato di Benevento nel 2018, dopo essersi avvicinato al Diritto in seguito a una denuncia per diffamazione. Nel frattempo non sono mancati gli impegni televisivi e musicali, come Tale e Quale Show, Il Cantante Mascherato, Ballando con le stelle, Storie Italiane ed Oggi è un altro giorno. Tra i suoi ultimi lavori musicali il singolo “Presente”.











