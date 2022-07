Valerio Scanu si è laureato/ Cosa cambia dopo il successo ad Amici 8

Valerio Scanu si laurea con il massimo dei voti, dopo Amici 8

E’ giunto il momento di un importante traguardo per uno dei volti tv più amati nella storia di Amici di Maria De Filippi: si tratta di Valerio Scanu. L’ex pupillo di Luca Jurman all’edizione del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Amici 8, ha in questi giorni reso noto di aver conseguito la tanto agognata laurea. L’ex Amici 8, dopo essersi classificato secondo al talent di Canale 5 e il trionfo conseguito al Festival di Sanremo 2010, reduce da diversi successi raggiunti come stella del firmamento del pop made in Italy e volto popolare nel piccolo schermo, ha fatto sapere di essersi laureato a pieni voti. Nel de

ttaglio, Valerio Scanu ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con 110 e lode, e la sua tesi sul delicato tema della vulnerabilità è stata da lui discussa nella giornata di lunedì 25 luglio, presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento. Si tratta di un’Università telematica che ha permesso a Scanu di poter studiare anche da remoto e al contempo di lavorare, senza avere problemi.

I progetti in cantiere di Valerio Scanu

Valerio Scanu ha voluto condividere con il popolo del web il giorno del traguardo pubblicando alcuni post esclusivi su Instagram e Facebook, che per l’occasione speciale lo immortalano mentre indossa un completo grigio chiaro a dir poco elegante e i must have per un neo laureato: la toga e la corona d’alloro. Ma cosa ha spinto l’ex Amici 8 a frequentare una facoltà di discipline che distano anni luce dal mondo della musica? A quanto pare, come da lui stesso rivelato in un’intervista concessa a Roma Today, Valerio Scanu ha deciso di proseguire gli studi, nel 2018, dopo aver sporto una denuncia per diffamazione. Ma quali sono i progetti in cantiere dell’ex Amici 8, ora che può dirsi laureato? Mentre è in giro per l’Italia alle prese con i suoi show di artista stimato da pubblico e critica, Valerio sogna di poter esercitare la sua professione nel campo del diritto e collaborare con diverse onlus e associazioni specializzate in diversi temi sociali.

Intanto, dedica il traguardo della laurea ai suoi genitori, in particolare al padre, scomparso un anno fa circa dopo aver contratto l’infezione da Covid-19.











