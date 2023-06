Valerio Scanu sposa Luigi Calcara/ La data del matrimonio civile é speciale: c’entra il padre

Valerio Scanu sposa Luigi Calcara: confermata la data dell’unione civile, dedicata al ricordo del compianto papà

É ormai ufficiale, Valerio Scanu e Luigi Calcara sono promessi sposi, dal momento che é ora di dominio pubblico la data del matrimonio, in una preannunciata unione civile in arrivo.

L’evento del grande passo per il cantante e storico concorrente al talent show di Amici di Maria De Filippi, nel circuito canto di Amici 10, si terrà con il promesso sposo il prossimo 7 settembre 2023. Poco prima dell’epilogo dell’estate 2023, quindi, Valerio Scanu e Luigi Calcara giungeranno al passo dell’Unione civile, senza che il cantante 33enne abbia mai annunciato la sua omosessualità, o almeno non in un coming-out dato in pasto a esperti e amanti del gossip. La data dell’unione é speciale, in quanto riprende il giorno in cui, nel 2020, veniva a mancare il padre dell’ex Amici, dopo che l’uomo aveva contratto il Covid 19.

Valerio Scanu e Luigi Calcara, quindi, si uniranno in un matrimonio “rainbow”, dopo tre anni d’amore e un anno di fidanzamento ufficiale a partire dal novembre 2022. La celebrazione del rito dell’unione, di Valerio Scanu e il docente di Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma 32enne, non può dirsi tuttavia del tutto inaspettata.

Valerio Scanu e Luigi Calcara promessi sposi, dopo il mancato “coming out”

Scanu si era messo in ginocchio al compleanno di Luigi Calcara, lasciandosi immortalare con l’astuccio dell’anello aperto, segno che fosse giunto il momento di ufficializzare l’amore con un fidanzamento pubblico e con tanto di scambio di anelli per una promessa di matrimonio. E, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ex Amici sviscera il romantico retroscena del fidanzamento e la promessa d’amore: «Ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo. Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out».

Particolarmente curioso si direbbe, inoltre, anche il primo “incontro” di Valerio Scanu e Luigi Calcara, del tutto virtuale. Galeotta si é rivelata , infatti, l’interazione social dove i due si conoscevano per la prima volta su Instagram, con Calcara che rilasciava un commento a margine di un post di Scanu, online.

In occasione dell’intervento rivelatorio, poi, Valerio Scanu spiega a mezzo stampa la reazione del padre registratasi alla rivelazione della sua omosessualità. «Il mattino dopo averglielo detto mio padre doveva riaccompagnare all’aeroporto una mia amica. Lei alle 6 lo trovò che piangeva in cucina. Provò a consolarlo: “Non faccia così, tante coppie gay vivono felici”. E lui: “Io piango al pensiero che mio figlio si sia tenuto tutto dentro e abbia temuto di non essere amato da noi”».

