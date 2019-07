VALERIO STAFFELLI, SECONDE NOZZE CON MATILDE ZARCONE/ “La ‘rubai’ a Nicola Berti…”

Seconde nozze per Valerio Staffelli e la moglie Matilde Zarcone a 25 anni di distanza dal primo matrimonio. Lo storico inviato di Striscia la Notizia, come riportato dal numero di Chi domani in edicola (con tanto di foto della cerimonia), ha rinnovato i voti matrimoniali con la moglie, sposata esattamente 25 anni fa. Dell’uomo che consegna il Tapiro d’oro, l’emblema del tg satirico di Antonio Ricci, non siamo abituati a sapere molto, ma è l’entusiastica dichiarazione concessa al settimanale di Alfonso Signorini che la dice lunga su quanto sia forte il sentimento per la sua compagna di vita:”Ma che auguri e congratulazioni! Se trovi la persona giusta alla fine non ti rendi nemmeno conto del tempo che passa: a me non sembra proprio di frequentare sentimentalmente mia moglie da 25 anni come marito più tre anni precedenti di convivenza: 28 anni in totale. A me sembrano passati solo due o tre anni”.

VALERIO STAFFELLI, SECONDE NOZZE CON MATILDE ZARCONE

Valerio Staffelli dopo le seconde nozze con la moglie, a 25 anni di distanza dalle prime, racconta così il suo rapporto di coppia:”Visto il fascino che Matilde esercita su di me non mi sono mai accorto del tempo trascorso. Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più”. C’è spazio anche per un racconto inedito riguardante l’inizio del loro amore:”Un mio amico calciatore si era invaghito di lei e poiché Matilde abitava sul mio percorso per arrivare in centro a Milano, lui mi chiedeva “Passi a prenderla per favore?”. Lei era serissima, bellissima, ma serissima, molto chiusa, quasi brusca. E io dicevo:“Perché devo andare a prenderla? Non ride mai”. Invece, piano piano lei si è aperta con me e ci siamo innamorati. Così il mio amico è rimasto a bocca asciutta e io ho trovato la donna della mia vita. Abbiamo fatto due figli straordinari: Riccardo e Rebecca. Il calciatore? Si è sposato e siamo rimasti amici, l’ho visto pochi giorni fa sul campo da golf. Chi era? Nicola Berti. Quando ci raccontiamo questi aneddoti ridiamo ancora”.

