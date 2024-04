“Valore oro da record, colpa della guerra”/ Fubini: “Grandi potenze ne stanno acquistando a tonnellate”

Si parla dell’oro stamane negli studi di Uno Mattina e ospite vi era Federico Fubini, editorialista del Corriere della Sera, nonché grande esperto in materia. Negli ultimi tempi abbiamo visto il valore dell’oro aumentare sempre di più e l’esperto ha cercato di spiegare perchè: “L’oro costa così tanto? Effetto guerra Ucraina e anche delle sanzioni – ha detto in diretta su Rai Uno – il congelamento delle riserve russe sta portando molti paesi a investire non in dollari o euro ma in oro come ad esempio Cina, Arabia Saudita, India, gli acquisti di oro sono più che raddoppiati oltre 1.000 tonellate rispetto alle 400 prima della guerra, da parte delle banche centrali”.

Fubini ha aggiunto: “Non avremmo dovuto mettere le sanzioni sulla Russia? La mia risposta è no, un mondo senza sanzioni sulla Russia sarebbe un mondo in cui Mosca sarebbe libera di distruggere un altro Paese senza vincoli”. Ma perchè l’oro viene chiamato anche Reliquia barbarica? “Un bene che ha un uso molto limitato al di là di gioielli è un modo per organizzare la ricchezza vecchio di migliaia di anni, per questo è una reliquia”.

FEDERICO FUBINI E IL VALORE DELL’ORO: “HA UN IMPATTO IMMEDIATO…”

Federico Fubini ha poi sottolineato come l’impatto dell’oro sui consumatori non sia immediato, ma lo è invece sui risparmi, ed è per questo che sono in molti ad investire in questo bene, da sempre considerato rifugio: “L’impatto sui consumatori non è immediato ma è immediato sui risparmi, ad esempio è una protezione verso l’influenza. Abbiamo visto che l’inflazione è scesa ma l’oro è salito perchè non viviamo in un mondo in pace, c’è una grande incertezza con la guerra che sta portando stati e consumatori a mettere al sicuro le proprie ricchezze. Sono saliti anche i bitcoin, è chiaro che chi ha riserve da reinvestire e riciclare lo fa non solo nelle classiche monete di riserva ma anche in altri valori e l’oro è la principale”.











