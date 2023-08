Vanessa Bryant ricorda il marito Kobe e la figlia Gianna al concerto di Taylor Swift/ Le foto toccanti

Vanessa Bryant: l’omaggio al marito Kobe e alla figlia Gianna, scomparsi nel 2020, al concerto di Taylor Swift

Vanessa Bryant ha mantenuto viva la memoria del suo defunto marito Kobe Bryant mentre era al SoFi Stadium giovedì per il concerto di Taylor Swift. La Bryant, 41 anni, ha condiviso alcune foto nelle stories di Instagram per ricordare e commemorare Kobe e la loro figlia Gianna, 13 anni, morti in un tragico incidente in elicottero nel 2020.

Una foto mostra il retro di una giacca di jeans decorata con l’immagine di Taylor Swift e Kobe che condividevano il palco durante l’esibizione che si era tenuta allo Staples Center nel 2015. Un’altra foto mostra invece un cuore che racchiudeva il testo “Say You’ll Remember Me”, dalla canzone di successo del 2014 “Wildest Dreams”. Vanessa Bryant ha anche condiviso una foto dei braccialetti che le sono stati regalati da sua figlia Natalia Bryant, 20 anni, volti ancora ad omaggiare Kobe e Gianna.

Vanessa Bryant ha anche condiviso un dolce video di Natalia e Gianna che cantano insieme la canzone di Taylor del 2008 “You Belong with Me”. Il video è stato pubblicato nel 2018 mentre la famiglia era in vacanza. Ricordiamo che Vanessa è anche madre di Bianka, 6 anni, e Capri, 3, sempre avute da Kobe.

Taylor Swift è stata tra le tante celebrità che hanno pianto Kobe e Gianna nel gennaio 2020. I due sono morti in un incidente in elicottero il 26 gennaio 2020, insieme ad altri sei passeggeri e al pilota. “Il mio cuore è a pezzi sentendo la notizia di questa tragedia inimmaginabile”, Twittò la Swift. “Non riesco a capire cosa stiano passando le famiglie. Kobe ha significato così tanto per me e per tutti noi. Mando le mie preghiere, il mio amore e le mie infinite condoglianze a Vanessa e alla famiglia e a chiunque abbia perso qualcuno su quel volo”.

