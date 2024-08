Il paradiso delle signore, Vanessa Gravina spiazza: “Ho abortito a 18 anni”

Ha iniziato a recitare da giovanissima Vanessa Gravina e nel corso della sua carriera ha recitato in tante fiction di successo ma anche in film, soap e soprattutto a teatro. Da sette anni è l’iconica contessa Adelaide di sant’Erasmo ne Il paradiso delle signore che a partire dal 9 settembre 2024 tornerà in onda con le puntate inedite della nuova stagione dove ci sarà il tanto atteso incontro con la figlia Odile. Tuttavia mentre il suo personaggio sarà alle prese con la figlia mai riconosciuta, in un’intervista rilasciata ad Oggi Vanessa Gravina ha confessato di aver abortito da giovanissima.

Nel dettaglio, Vanessa Gravina ha parlato della sua interruzione di gravidanza fuori dagli stereotipi, è stata sicuramente una scelta difficile e dolorosa ma all’epoca per lei l’unica praticabile e per questo si è definita a posto con la sua coscienza: “Ho semplicemente agito secondo coerenza, secondo quello che da piccola non potevo codificare ma che ho capito nel tempo, ritengo che un figlio debba essere una scelta condivisa e quindi sono andata avanti per la mia strada. Nel tempo questa mia tesi si è rivelata giusta: se si mette al mondo un figlio si deve cercare di fare di tutto per creargli attorno protezione, cura e positività.” E subito dopo ha aggiunto: “In quel momento della mia vita non potevo offrire a un figlio una condizione di totale armonia, un incontro di anime e volontà condivise.”

Anticipazioni Il paradiso delle signore, Vanessa Gravina: “Contrasti importanti tra Adelaide e Odile”

Durante l’intervista, inoltre, Vanessa Gravina ha fornito delle anticipazioni su Il paradiso delle signore soprattutto sul rapporto tra il suo personaggio e quello impersonato dalla giovane attrice Arianna Amodei: “Ci sarà inizialmente un contrasto importante tra Adelaide e Odile. È la sfida più grande per Adelaide perché arriva quando non avrebbe pensato di essere madre, in più di una figlia già grande. Suo padre un gerarca fascista l’aveva convinta, mentendo, che fosse morta da neonata.” L’appuntamento con la nuova stagione del Paradiso delle signore è per lunedì 9 settembre 2024 a partire dalle 14.00 circa su Rai1.