Manca poco all’inizio della nuova stagione del Paradiso delle signore e dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno i colpi di scena e soprattutto ci sarà l’atteso arrivo della figlia della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, Odile. Ad impersonare la ragazza c’è la giovane attrice Arianna Amadei che nelle scorse ore ha rilasciato una lunga intervista al magazine Libero in cui ha fornito delle Il paradiso delle signore 9 anticipazioni, non solo suo rapporto tra madre e figlia ma soprattutto se si scoprirà chi è il suo vero padre. Facendo un passo indietro, infatti, Adelaide (Vanessa Gravina) da giovanissima è rimasta incinta ma di chi?

Alla domanda diretta chi è il padre di Odile de Il paradiso delle signore 9, Arianna Amadei ha risposto senza sbilanciarsi più di tanto: “Eh, è una bella domanda. Anche perché Odile chiede, non si tira certo indietro, ma Adelaide non risponde e lei rimane senza sapere nulla di questo padre che, per il momento, rimane un mistero.” Insomma il mistero su chi sia il padre rimarrà e terrà banco per molte puntate della nuova stagione. Sul suo personaggio, invece, l’attrice ha rivelato: “Odile è un personaggio meraviglioso. E’ una ragazza che crede moltissimo in sé stessa e ha una determinazione e una forza nell’affermare se stessa che ammiro e, devo dire che, su alcune cose, sto anche imparando da lei.” Aggiungendo che hanno una caratteristica particolare in comune: entrambe amano le auto.

Il paradiso delle signore 9 anticipazioni: scintille e scontri tra Adelaide e la figlia Odile

E durante la chiacchierata con il magazine Arianna Amadei ha fornito anche altre anticipazioni su Il paradiso delle signore 9. Innanzitutto sul rapporto tra Adelaide e la figlia Odile ha svelato: “Odile arriva a Milano dopo aver perso entrambi i genitori adottivi e dopo aver scoperto di avere una madre biologica che è appunto la Contessa… In Odile scoprirete un personaggio molto intrigante, perché è una ragazza con un carattere che potrei definire “scoppiettante”. E’ molto sicura di sé, è molto determinata, e si scontrerà spesso con Adelaide, visto che due caratteri così forti non possono che fare scintille. Sono due donne molto diverse, ma impareranno a volersi bene e questo rapporto madre-figlia penso sarà molto interessante da scoprire per il pubblico”

E dopo aver ammesso di aver creato sin da subito un ottimo rapporto con Vanessa Gravina, Arianna Amadei ha parlato anche della situazione sentimentale di Odile ma anche in questo caso non ha fornito su Il paradiso delle signore 9 anticipazioni eclatanti: “L’amore? Al momento, quello che so del mio personaggio è che è impegnata a sviluppare il rapporto con la madre ritrovata Adelaide, e arrivata a Milano stringe subito amicizia con Marta, la cugina che non sapeva di avere con cui scatta una grande complicità, così come io e Gloria che la interpreta, ci siamo subito prese in simpatia. E poi, chi lo sa, lo scoprirò anch’io man mano che faremo le puntate, per scoprire altro dovrete seguirci da settembre su Rai Uno”.