Vanessa Gravina, chi è e malattia agli occhi/ “Temevo di diventare cieca…”

Chi è Vanessa Gravina tra cinema e tv: il debutto nel mondo dello spettacolo e i successi

Vanessa Gravina, oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è un’attrice di grande successo al cinema e in televisione. Nata il 4 gennaio 1974, da giovanissima debutta nel mondo dello spettacolo come artista, sino ad esordire sul grande schermo nel 1985 con il film di Marco Risi Colpo di fulmine, con il quale ottenne una nomination al Nastro d’argento come miglior attrice esordiente. Il boom in tv arriva nel 1988, quando partecipa alla miniserie Don Tonino, interpretando il ruolo di Sara. A seguire partecipa a La Piovra 4 e La piovra 5.

Melissa Newman, chi è la figlia di Paul e Joanne Woodward/ "Non solo una favola"

Sempre in televisione, Vanessa Gravina ha preso parte a numerose serie, come Ricominciare, Incantesimo, sino alla soap opera CentoVetrine. Una delle ultime partecipazioni televisive è stata sul set della fiction Rai Il paradiso delle signore, in onda a partire dal 2018. Sul fronte cinematografico invece, l’attrice ha collaborato sul set con due illustri registi del calibro di Giovanni Veronesi e Luciano De Crescenzo, rispettivamente nelle pellicole Maramao e 32 dicembre. Da annoverare anche Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo del 1993.

Anna Kanakis "mio padre perfetto estraneo"/ "Con mio marito stesso modo di pensare"

Vanessa Gravina e la malattia agli occhi: “Temevo di diventare cieca“

Vanessa Gravina ha però dovuto fare i conti, in un certo periodo della sua vita, con una malattia agli occhi causata dall’eccessiva esposizione ai riflettori dei set. Come aveva spiegato in un’intervista a Ok Salute, “Ho rischiato di compromettere la vista per una lesione della cornea“. I fatti risalgono alla realizzazione delle scene della serie tv Don Tonino. In seguito a una lunga giornata di lavoro, l’attrice tornò a casa e si accorse del problema: “Sul set avevo sentito più calore del solito, tanto da ritrovarmi con le guance arrossate una volta a casa“.

Los Locos/ Chi sono Roberto Boribello e Paolo Franchetto. Come è nato il nome

Appresa la gravità del problema, temeva addirittura di poter perdere la vista: “Ero terrorizzata, temevo di diventare cieca“. Alla fine ciò che la colpì fu un’abrasione alla cornea, che venne curata in tempi ridotti e che la portò a stare meglio dopo un mese: “Sono dovuta restare bendata per tre giorni e ho dovuto usare una pomata antibiotica con il cortisone, ma prima di tornare a recitare sono passate tre settimane. E ho iniziato a sentirmi davvero bene solo dopo un mese“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA