Vanessa Incontrada, crisi col compagno Rossano Laurini?/ “Momento riflessivo, ma…”

Vanessa Incontrada e la crisi con il compagno Rossano Laurini

Da tempo circolano voci su una presunta crisi tra Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini. Voci che l’attrice e conduttrice non ha mai commentato preferendo la strada del silenzio. Oggi, però, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, la Incontrada ha parlato per la prima volta del periodo sentimentale che sta vivendo. Senza nominare il compagno, Vanessa spiega d essere in un momento riflessivo su vari aspetti della sua vita privata e professionale. «Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti», ha spiegato l’attrice.

Vanessa Incontrada, bodyshaming e critiche sul peso/ "Grassa e irriconoscibile": la risposta è epica!

A differenza di Michelle Hunziker e Ilary Blasi ha evitato di rilasciare qualsiasi dichiarazione sulla propria vita privata. Sia Michelle che Ilary hanno ufficializzato la fine dei rispettivi matrimoni con un comunicato. La Incontrada, invece, preferisce il silenzio. “Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita”.

Vanessa Incontrada mangia mozzarella con Gigi D'Alessio/ Fan: "Sei bellissima". Lei…

Vanessa Incontrada e il desiderio di un figlio

Mamma di Isal che oggi ha 14 anni e di cui è perdutamente innamorata, Vanessa Incontrada, sulle pagine di Vanity Fair, confessa di avere un grande sogno personale ovvero quello di avere un altro figlio. “Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi dò limiti. E nessuno dovrebbe darseli, una persona può decidere di fare quello che vuole“, ha detto.

Infine, sulla copertina della paparazzata in spiaggia, l’attrice e conduttrice spagnola che è amatissima dal pubblico italiano, conclude: “Non mi ha ferito, la mia risposta è l’indifferenza”.

Vanessa Incontrada: le polemiche per il suo fisico/ Dalle critiche per peso agli ultimi scatti in copertina

