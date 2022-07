Vanessa Incontrada, bodyshaming e critiche sul peso/ “Grassa e irriconoscibile”: la risposta è epica!

Essere un celebre personaggio dello spettacolo, avere il proprio volto e il proprio corpo sul piccolo schermo, significa essere anche oggetto di commenti. Quando questi commenti sono spiacevoli e, nel peggiore dei casi, anche cattivi, farvi fronte e rispondere con un sorriso non è certo cosa semplice. Lo sa bene Vanessa Incontrada.

Tutte le ultime apparizioni televisive della celebre conduttrice sono state seguite da commenti sulla sua forma fisica. “Vanessa Incontrada è ingrassata”, hanno scritto in tanti; c’è chi l’ha definita “irriconoscibile”, chi ancora si è chiesto quanti chili avesse preso la conduttrice che “una volta era magra”. C’è però chi è andato oltre la semplice curiosità ed è arrivato ad offenderla con epiteti che non è il caso di ripetere. E c’è una risposta che Vanessa ha dato sui social a tutti questi insulti: il silenzio affiancato da suo perenne sorriso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Vanessa Incontrada vittima di bodyshaming

Ormai da tempo i successi professionali e la bravura di Vanessa Incontrada finiscono per essere messi in secondo piano, mentre ci si preferisce focalizzare soprattutto sul suo fisico con commenti tutt’altro che benevoli. Quale sarebbe la sua colpa? Non essere longilinea e attenta alle sue forme come la maggior parte delle sue colleghe, che fanno gara per dimostrare di mangiare davvero pochissimo pur di restare magre.

Lei, però, non sembra farci troppo caso, anzi ha dimostrato di non avere grandi problemi a scherzarci su. Emblematico è quanto accaduto recentemente, in occasione dell’evento organizzato da Gigi D’Alessio per celebrare i suoi 30 anni di carriera, in cui lei era la sua partner. Il cantante, infatti, si è presentato sul palco con una mozzarella e l’ha invitata a mangiarla, cosa che lei ha fatto senza remore. Una dimostrazione di come a lei piaccia mangiare e stare bene, incurante delle eventuali critiche che possono esserci nei suoi confronti.

Vanessa Incontrada e la risposta alle critiche sul suo corpo

Recentemente la situazione è ulteriormente precipitata in seguito alla copertina del settimanale “Nuovo”, in cui era possibile vedere la showgirl in costume da bagno con un fisico che non sembrava esattamente quello di una modella. Le critiche nei confronti del direttore non sono mancate, proprio perché non aveva pensato al male che avrebbe potuto fare a Vanessa.

Questa volta, però, lei avrebbe deciso di agire in maniera diversa. Il settimanale “Oggi” avrebbe voluto infatti ascoltare il suo punto di vista, ma il suo stass avrebbe preferito evitare.“Non ama parlare degli attacchi che la riguardano…Lei lo ritiene questo argomento ormai esaurito” – questa sarebbe stata la motivazione data al giornale. Insomma, non ti curar di loro, ma guarda e passa.











