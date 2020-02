VANESSA INCONTRADA / “Ho un lato malinconico che volevo mostrare” (Domenica In)

Vanessa Incontrada è pronta a riprendere le redini di una nuova fiction. In Come una madre avrà il volto di Angela Graziani, una donna piegata dal dolore a casa della perdita del figlio di 9 anni. “Forse mi ha attirato priorio questo”, confessa a Sorrisi parlando del perchè abbia scelto un personaggio così difficile. “Io sono una persona allegra, ma ho anche un lato malinconico che volevo mostrare”, continua, “per me era impensabile recitare pensando a mio figlio Isal. Quindi per la prima volta ho reso la sofferenza grazie alla tecnica e non cercando il dolore dentro di me, anche per rispetto verso chi quel dolore inconcepibile lo ha vissuto davvero, come è successo a due mie amiche”. Durante le riprese, l’attrice non ha potuto vedere il figlio e trovare così un momento di conforto. A sostenerla solo lo staff e quella pizza che alla sera erano soliti andare a mangiare. Pensando alla sua di madre, Vanessa invece non può fare a meno di pensare alle similitudini del loro carattere. Anche se confessa di essere più pignola. “Avendo poche regole nel lavoro, quando torno a casa ho bisogno che siano rispettate”, sottolinea, “mia madre invece è più libera e aperta, per esempio con gli orari dei pasti. Invece le assomiglio molto nel modo di giocare e nel rapportarmi con mio figlio”. L’artista ha portato poi il suo senso materno anche sul set, anche se non sempre è stato facile. Come quella scena in cui i due bambini, che vedremo al fianco del suo personaggio, non facevano altro che ridere. Dopo aver informato il regista e i genitori dei due giovanissimia attori, la Incontrada ha dovuto sgridarli per riuscire a fare le riprese. “Mi sono sentita in colpa da morire. Poi gli ho spiegato perchè lo avevo fatto”, spiega.

VANESSA INCONTRADA: “SOGNO DI ESSERE PETER PAN”

Vanessa Incontrada non potrebbe che essere più entusiasta del suo ultimo lavoro. “Come una madre mi ha dato la possibilità di vivermi una di quelle storie forti che mi (e ci) piacciono tanto”, scrive nel suo blog Besitos.it, “sì, perchè questa fiction ha di base quel sapore di thriller e mistero come piace a noi, ma è anche e soprattutto una profonda storia d’amore e di affetto tra persone che hanno sofferto e che trovano la forza di ricominciare insieme, oltre ogni difficoltà”. Oggi, 2 febbraio 2020, Vanessa Incontrada sarà ospite di Domenica In e di sicuro ci dirà qualcosa di più sul suo nuovo personaggio. “La zona che mi ha più colpito è la Calabria: anche se ho radici calabresi la conosco poco”, dice invece a Sorrisi parlando delle location della fiction, “è un territorio tutto da scoprire, rude, aspro, deserto, molto difficile, dove ci sono posti stupendi ma molto nascosti”. Per quanto riguarda le favole, in netto contrasto con questo suo nuovo lavoro, la Incontrada confessa che la sua preferita è La Bella e la Bestia della Disney. Anche se ama tutti i film d’animazione del noto colosso. “Sono cresciuta con loro e fanno parte della storia di tutti noi”, aggiunge, “proprio l’altro giorno con Isal [il figlio, ndr] discutevamo se fossero migliori dei film della Pixar, con i quali invece è cresciuto lui”. Dovendo pensare a quale personaggio delle fiabe vorrebbe interpretare, l’attrice pensa subito a Peter Pan. “Perchè è maschio e io sono attratta dal mondo maschile”, afferma, “perchè è rimasto un fanciullo, ha poteri magici come saper volare ed è sempre circondato da bambini”.

