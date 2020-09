Vanessa Incontrada in lacrime sul set/ “Panariello mi ha consolato e…”

Vanessa Incontrada in lacrime sul set ve la sareste mai immaginata? La splendida conduttrice e attrice spagnola infatti è la fotografia della serenità, sempre sorridente nessuno si sarebbe aspettato di leggere le sue ultime dichiarazioni. A Vanity Fair la donna ha specificato: “La maternità trasforma il tuo corpo e a me lo fece molto. Partirono critiche feroci e crudeli. Si dice sempre che i peggiori attacchi arrivano da persone che conosci, ma io non la penso così. Le parole che mi ferirono di più arrivarono da persone che non conoscevo, ero delusa. Dopo dieci giorni dal parto arrivo sul set di una pubblicità. Nel camper che fungeva da camerino mi portarono i vestiti da provare. Non me ne entrava nemmeno una. Senza riuscire a controllarmi scoppiai a piangere così forte da farmi sentire da tutti“.

Vanessa Incontrada lacrime sul set, il ruolo di Giorgio Panariello

Le lacrime sul set per Vanessa Incontrada sono un ricordo che si collega alla sua battaglia personale contro il bodyshaming. La donna ha però avuto la mano tesa di un collega che le vuole molto bene, Giorgio Panariello: “Non scorderò mai quello che è successo. Giorgio era con me sul set, arrivò e mi abbracciò sussurrandomi parole così belle che le ricorderò per sempre. Il suo abbraccio fu come quello di una madre, lo stesso abbraccio che mi viene voglia di dare a me stessa quando riguardo certe apparizioni del mio passato“. Di recente la donna si è mostrata in tutta la sua bellezza sulla copertina proprio della rivista di lifestyle. La foto ha creato polemiche ma che ha fatto vedere il coraggio di una persona sempre pronta a lanciare messaggi positivi.



