Vanessa Incontrada: “Incinta? Non date retta ai social”/ “Cerco di non dare da mangiare agli odiatori…”

Vanessa Incontrada smentisce di essere incinta

Vanessa Incontrada, con una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa del 15 settembre, si racconta affrontando diversi tempi. L’attrice e conduttrice, molto attiva sui social, si sofferma sulla diffusione dei social network, luogo virtuale in cui tutti esprimono la propria opinione su tutto pur non avendo le conoscenze per farlo. La Incontrada, così, non nasconde di essere spaventata da ciò che legge sui social e, nel farlo, smentisce di essere incinta. L’attrice e conduttrice spagnola, infatti, invita a non credere a tutto ciò che appare sui social portando come esempio il suo caso: è bastata una foto in cui Vanessa è con una neonata, figlia di un’amica, per scatenare voci su una sua, presunta gravidanza.

“Qualche giorno fa un’amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto”, ha detto: “Di colpo una valanga di messaggi: “Vanessa, non sapevo che avessi partorito, perché non lo hai detto prima…” Ma la gente come sta? Non approfondisce, rimane sulla superficie e questo è tristissimo”.

Vanessa Incontrada e il rapporto con i social

Vanessa Incontrada considera i social network un mezzo per mantenere un contatto con il pubblico, condividere esperienze di vita, ma ammette di vivere il tutto con un pizzico di paura. “Ammetto di avere paura dei social network. Tutti dicono la propria opinione su tutto anche se non ne sanno nulla. Questo mi disturba e terrorizza. Pur essendoci, ma in modo molto delicato, cerco di non dare da mangiare agli odiatori seriali. Mi dispiace che la gente creda a quello che vede lì sopra“, ha detto.

L’attrice, inoltre, ha anche commentato il caso del molestatore che, in Spagna ha palpato il sedere ad una giornalista e che è stato poi arrestato. “Il conduttore di un tg ha fatto arrestare in diretta il molestatore che ha palpato sul sedere una sua inviata durante un collegamento. In Spagna abbiamo i nostri problemi, ma la polizia funziona. A uno così taglierei le mani“, ha detto.

