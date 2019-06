Vanessa Incontrada ingrassata: la polemica/ Mara Venier:”Una massa di cretini”

Vanessa Incontrada e la polemica sul suo peso, ingrassata? Mara Venier la difende

All’indomani del successo dei Seat Music Awards 2019, Rai 1 ripropone un’intervista a Vanessa Incontrada andata in onda nel novembre 2018. È con lei che inaugura il ciclo di puntate di Domenica in… Il meglio di, in programma per tutto il mese di giugno. Durante la serata di ieri, la Incontrada ha messo a tacere le critiche riguardo al suo aspetto fisico, che aveva incassato negli scorsi mesi soprattutto sui social network. Insomma, Vanessa si è presa la sua rivincita: su Twitter, di hater, neanche l’ombra. “Stupenda ! Ti ho guardata volentieri ieri sera … (io guardo pochissimo la tv) eri bellissima, elegante, femminile ! Sei una musa”, cinguetta un utente. “Brava, bella, simpatica, vera in un mondo di plastica… I tuoi capelli 😍 le tue lentiggini 😍 è veramente bello guardare in tv una persona vera e sempre sorridente! Complimenti Vanessa”, gli fa eco un altro. Il segreto del suo successo è in realtà triplice: femminilità, autoironia e positività.

Vanessa Incontrada sul palco dei Seat Music Awards 2019

Vanessa Incontrada dà il meglio di sé, in coppia con Carlo Conti. A un certo punto si lascia andare, non nascondendo la sua ammirazione per Il Volo e Gianluca Ginoble. Quest’ultimo, in particolare, l’ha definita “hermosa”, e lei ha ricambiato così: “Sei molto… Ora te magno! Sei proprio tenebroso…”. Il siparietto si è concluso con Conti che li ha simpaticamente richiamati all’ordine. Intanto, su Instagram, lei riceveva le lodi (e gli applausi) di Mara Venier. Proprio a zia Mara, qualche mese fa, confidava i suoi problemi con il pubblico web: “Viviamo in un mondo cret**o per certi aspetti… Sentire parlare solo dei miei chili in più mi ha ferita. Ma non avete altro di cui parlare? Ciò non vuol dire che non mi alleno e non mi curo… mi alleno sempre. Poi chi è che non inizia una dieta ferrea per una settimana e dopo lascia perdere?”.

Vanessa Incontrada a Domenica in: “mi dicono che sono ingrassata”, Mara:”stai benissimo non perdere peso”

A Domenica in, Mara Venier ha incoraggiato così Vanessa Incontrada: “Vedo che ti hanno fatto davvero del male, ma stai benissimo così. Non perdere peso, mi raccomando…”. In questa circostanza, la conduttrice a provato a rincuorarla, ma Vanessa si è fatta scura in volto e ha rivelato: “Tra l’altro in quel periodo ho anche avuto problemi durante la mia gravidanza…”. Insomma: una doppia ferita che fa fatica a rimarginarsi. Ma la Incontrada ha buon cuore, e probabilmente le serve solo del tempo. L’affetto dei fan riuscirà a compensare tanto odio e tanto dolore? Speriamo di sì. Intanto, però, Vanessa si è già ampiamente riscattata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA