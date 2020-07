Vanessa Incontrada/ La regina degli ascolti vola a Sanremo 2021?

Vanessa Incontrada conduce alla grande, con e senza copione, è spontanea, simpatica e intelligente. Sa recitare, sa condurre e in passato ha messo in mostra le sue doti di ballerina e cantante, e allora cosa le manca per venire scelta da Amadeus per il suo Sanremo bis? L’edizione 2021 della kermesse segnerà la rinascita perché, come spesso dice il conduttore, non sarà la sua seconda volta bensì la prima dopo il Covid 19 e per questo dovrà essere all’insegna dell’allegria, della serenità e della rinascita, e allora perché non portare sul palco una donna solare e in gamba come Vanessa Incontrada? A spingere verso la sua “promozione” ci pensano gli ascolti sempre al top quando si tratta delle sue fiction sia in onda al primo passaggio che in replica come sta succedendo queste settimane, il prossimo anno sarà quello della sua consacrazione (come se ce ne fosse bisogno)?

VANESSA INCONTRADA A SANREMO 2021?

In attesa di scoprire se per lei ci sarà modo o meno di finire a Sanremo 2021, questa sera i fan la ritroveranno sul palco al fianco di Gigi d’Alessio per la terza puntata, in replica, di 20 anni che siamo italiani, in cui le sentiremo affrontare l’argomento del body shaming a lei tanto caro. Chi l’ha seguita sa bene quanto il suo corpo sia cambiato e quanto gli hater glielo abbiano fatto pensare colpendola, almeno all’inizio, dritta allo stomaco e, in seguito, passando in secondo piano. Per fortuna l’attrice non ha badato alle critiche, almeno da un certo punto in poi, si è dedicata con successo alla carriera di attrice, e non ha mai lasciato lo sport che ama e che pratica quotidianamente. Non può che essere un esempio per le donne, questo è certo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA